Skiclub vergibt Sport- und Nordic-Walking-Abzeichen

Am Donnerstagabend haben die Absolventen in der „Krone“ in Gosheim die Sportabzeichen sowie die Nordic-Walking-Abzeichen erhalten. Wie der Skiclubvorsitzende Walter Staiger bereits bei der Generalversammlung lobend erwähnte, ist dies die größte und aktivste Gruppe des Vereins.

Trainer Armin Bleass zeichnete jene Freizeitsportler aus, die im Laufen beziehungsweise Nordic Walking eine Ausdauerleistung von einer oder zwei Stunden erbracht hatten. Bürgermeister Gerhard Reichegger übergab zusammen mit Trainer Hubert Romankewicz das Sportabzeichen. Jüngster Teilnehmer war der achtjährige Marlon Weiss, ältester war Hugo Weber mit 77 Jahren.

Folgende Hobbysportler haben das Sportabzeichen in Gold (G), Silber(S) oder Bronze (B) erhalten: Andrea Bleass (G 12mal dabei), Armin Bleass (G39), Marc Bleass (S14), Peter Bleass (G8), Ute Gätschmann (G21), Uwe Häring (G4), Bernd Hafen (G7), Gunther Hielscher (G34), Brigitte Kaupp (S6), Hanjörg Kaupp (G15), Martin Mair (G18), Elke Manier (G12), Michael Narr (S5), Franziska Romankewicz (S7), Hubert Romankewicz (G11), Hugo Weber (G6), Gertrud Weiss (S2), Marlon Weiss (B1), Ralf Weiss (S2), Elias Wolter (S2). In der Familienwertung wurden die Familien Ralf, Gerdy und Marlon Weiss sowie Armin, Andrea und Marc Weiss ausgezeichnet.

Das Laufabzeichen bekamen Armin Bleass (eine Stunde), Andrea Bleass (1), Ulrike Dressler (2), Ursula Köhler (2), Christa Lang (2).

Das Nordic Walking-Abzeichen zwei Stunden ging an: Armin Bleass, Andrea Bleass, Peter Bleass, Hubert Romankewicz, Franziska Romankewicz, Doris Schrenk, Anton Weiss, Ralf Weiss, Gerdy Weiss, Marlon Weiss, Christian Weiss, Noah Weiss, Luiciano Sassu, Berni Hermle, Uwe Häring, Emma Kugler, Brigitte Emele, Monika Baraitaru, Joachim Weber, Elke Domscheit, Elke Winz Palumbo, Ingrid Bauser, Roland Bauser, Hugo Weber, Luana Steyrer, Bernd Hafen, Waltraud Marquart Hermle, Hansjörg Kaupp, Brigitte Kaupp, Carmen Domscheit, Ute Gätschmann, Edvin Zalla, Mechthilde Neumann, Hildegard Koscher. Das Nordic-Walking-Abzeichen eine Stunde ging an Maria Sassu, Inge Emele, Karl-Heinz Emele, Veronika Catone, Andreas Weber, Karin Putz, Marc Bleass und Felix Weiss.