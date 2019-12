Ski- und Snowboardschule ist gerüstet

Die DSV Ski- und Snowboardschule Mahlstetten hat die Planungen für diese Saison abgeschlossen. Das ging kürzlich aus einer Pressemitteilung der Schule hervor.

Online habe sich einiges getan, denn der Skiclub Mahlstetten habe eine neue Homepage. Diese ist unter www.sc-mahlstetten.de zu finden. Neben dem neuen Layout wurde auch die Anmeldung zu den Ski- und Snowboard-Kursen digitalisiert. Ab dieser Saison ist die Anmeldung ausschließlich online möglich. Geplant seien insgesamt zwei 3-Tages-Kurse sowie ein Wochenendkurs und ein Flutlichtkurs.

Die Kursdaten sowie nähere Informationen zu den einzelnen Kursen seien online zu finden.

Modernisiert wurde auch der Skikindergarten. Hier dürfen sich die jüngsten Skifahrer laut Pressemitteilung an neuen Figuren und weiteren kindgerechten Produkten erfreuen. Damit sollen sie spielerisch an das Skifahren herangeführt werden. In Vorbereitung auf den kommenden Winter haben die Übungsleiter in einem DRK-Kurs ihre Grundlagen in Erste-Hilfe aufgefrischt.