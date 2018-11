„Meine Stärke ist der Herr, ihn will ich preisen mit einem kräftigen Loblied im Gottesdienst“, sagte der Präses der Kirchenchöre Pfarrer Johannes Amann, bevor er für jeden Chor beim Dekanatskirchenmusiktag, der alle zwei Jahre stattfindet, eine Kerze entzündete und die Chöre vom ehemaligen Dekanat Spaichingen aus Aldingen, Böttingen, Deilingen, Denkingen, Dürbheim, Gosheim, Königsheim, Mahlstetten, Spaichingen mit der Gregorianikschola begrüßte (Aixheim, Frittlingen und Wehingen hatten sich entschuldigt).

Unter der Gesamtleitung von Dekanatskirchenmusiker KMD Georg Fehrenbacher erklangen Lob und Preis zur Ehre Gottes kraftvoll aus vielen hundertfachen Sängerkehlen im Dienste ihrer Patronin der Heiligen Cäcilia am Samstagabend in der St.Martinuskirche in Böttingen.

Die Besucher, die in der Kirche Platz fanden, waren einstimmig der Meinung, „Solch ein Klangerlebnis, das manchmal richtig unter die Haut ging, könnte die Menschen schon noch in die Kirchen locken.“ Das intensive Proben in den Heimatchören hat sich gelohnt. Doch um alle Chöre unter einen Hut zu bekommen, war eine bereits im Oktober stattgefundene Gesamtprobe notwendig und vor dem Festgottesdienst brachte Georg Fehrenbacher mit seinen „Hilfskräften“, den Dirigenten Ulla Braun, Friederike Weber und Wolfang Hermle, in einer einstündigen Probe den Chören in der vollbesetzten Kirche den letzten Schliff bei.

Mächtig erklang dann zum Eingang im Wechsel ein- und mehrstimmig sowie mit dem Überchor von der Empore das Kirchenlied „Erde singe, dass es klinge“ aus dem Jahre 1837. Das Motiv des Lobpreises der ganzen Schöpfung setzte Johannes von Geissel zum Hauptthema. Statt zum Schweigen, werden alle Kreaturen zum Singen und Jubeln aufgefordert über das Wunder der Menschwerdung Christi. Obwohl dieser Satz für viele Sänger eine besondere Herausforderung war, wurde er zu einem Höhepunkt des Gottesdienstes.

Doch darf man dabei natürlich nicht das „Gloria“ vergessen mit seinem chorsolistischen Mittelteil und vor allem das „Credo“ zusammen mit der Gemeinde, das der in sieben Gruppen aufgeteilte Gesamtchor bei der dritten Strophe mit der Klangcollage vom Leiden Christizu einem richtigen Bekennerlied machte. Im Übrigen stammte das gesungene Liedgut aus dem Heft zum Diözesankirchenmusiktag 2017 „Alles soll Amen und Halleluja sein“. Beim Dirigieren wechselten sich die Leiter der Chöre ab. Den Psalmengesang übernahm die Gregorianik-Schola, Spaichingen. An der Orgel begleitete Volker Schweitzer.

„Im Grunde genommen ist dieses festliche Singen offene und glaubwürdige Verkündigung, da könnte ich glatt auf eine Predigt verzichten“, meine Präses Johannes Amann. Da die Worte des Tagesevangeliums zudem eine Weltuntergangsstimmung erzeugten, war es für ihn sogar schwierig, die richtigen Worte zu finden. Am Ende blieb die Aussage: „Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden nicht vergehen. Alles was gesät wird, wird aufgehen“. Der Wunsch, jeder soll sein Lied zu Ende singen können, hat bei vielen nachdenkliche Stimmung erzeugt.

Das Danklied „Danket dem Herrn“ nach Psalm 118 mit Überchor setzte dem Gottesdienst, wo Erdentöne und Himmelsklänge zu einem ergreifenden Gesang verschmolzen, einen glanzvollen Schlusspunkt.

Im Namen des Dekanats beglückwünschte Präser Johannes Amann die Dirigenten Gebhard Glemser Dürbheim zum 60-jährigen Dirigentenjubiläum und Wolfang Hermle Gosheim zum Silbernen. Sein Dank galt dann vor allem dem Gesamtleiter Georg Fehrenbacher. „Wir wissen was wir an ihm haben, er ist einfach Goldwert“, lautete sein Lob.

Was die Chöre in der Kirche zum Lobe Gottes erklingen ließen, bekam später beim, geselligen Beisammensein in der Gemeindehalle in Königsheim wieder mehr unterhaltsamen Charakter. Hier gaben alle Chöre weltliche Lieder zum Besten.

Der gastgebende Chor als Agathasingers überraschte seine Gäste mit einem feierlichen Einzug mit dem Lied: „Okaana ka meme Musik“ unter der Leitung von Ella-Maria Frech. Die Vorsitzende Annemarie Flad hatte herzliche Begrüßungsworte parat, während Bürgermeister Konstantin Braun bei seiner Begrüßung Schwierigkeiten mit dem Mikrofon hatte. Präses Amann und Dekanatskirchenmusiker Georg Fehrenbacher sprachen vor dem gemeinsamen Schlusslied eine große Dankesrunde.