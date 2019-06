Simone Hauswald hat den Namen von Gosheim in die Welt getragen - die Biathletin im Interview

Simone Hauswald, Tochter von Rudi Denkinger, ist eine der erfolgreichsten Athleten, die am Biathlon-Zentrum Heuberg trainiert haben. Unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa hat mit ihr über ihre Erinnerungen gesprochen. am Wochenende feiert das Biathlonzentrum 25-jähriges Bestehen ab Samstag um 13.30 Uhr.

Frau Hauswald, wenn Sie ans Biathlon-Zentrum Gosheim denken – was ist Ihre liebste Erinnerung?

Da gibt es so einige: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie wir statt Krafttraining einen Arbeitseinsatz mit Schaufel und Eimer gemacht haben, um in Eigenleistung mitzuhelfen, das Biathlon-Zentrum zu bauen. Es war für uns alle damals etwas ganz Besonderes und Großartiges, endlich eine optimale und geeignete Trainingsstätte zu haben, wo wir Skirollern und Schießen konnten. Da war die Motivation sehr groß. Und beim 1. Sommerbiathlon einige deutsche Weltklasse Athleten live zu erleben, die ich damals nur aus dem Fernsehen kannte, ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Das Biathlon-Zentrum war definitiv die Basis für meinen späteren Erfolg.

Könnte man sagen, dass Sie im und mit dem Biathlon-Zentrum aufgewachsen sind?

Ja, das könnte man schon so sagen. Wobei ich ja ein Jahr später nach Furtwangen ans Skiinternat gewechselt bin und meist nur noch am Wochenende in Gosheim trainiert habe. Als ich dann bei der Bundeswehr war, war ich dann nur noch bei den Sommerbiathlon Wettkämpfen in Gosheim.

Biathlon ist von seinen Ursprüngen her ja eher militärisch geprägt. War es etwas Ungewöhnliches für ein Mädchen gerade diese Sportart auszuüben?

Frauenbiathlon war 1992 das erste Mal olympisch und hat sich durch die internationalen Erfolge von Uschi Disl, Petra Behle (ehemals Schaaf) und Co. doch sehr schnell etabliert. Sicherlich war es damals eher nicht so verbreitet, dass Mädchen diesen Sport ausüben. Ich war auch das erste Mädchen, das im SC Gosheim Biahtlon gemacht hat. Aber mir hat es von Anfang an sehr viel Spaß gemacht und da mein Vater Rudi Denkinger mein erster Trainer war, ist mir der Biathlonsport fast schon in die Wiege gelegt worden.

Dennoch sind ja gerade die deutschen Frauen im Biathlon international recht erfolgreich: Zufall oder wie erklären Sie sich das?

Deutschland hatte in den 90-er Jahren schon ein sehr gutes Leistungs- und Förderungssystem sowohl in den alten als auch in den neuen Bundesländern. Es gab viele gute und international anerkannte Stützpunkte. Das war sicherlich ein Vorteil, der es auch den Frauen leichter gemacht hat, international erfolgreich zu sein.

Als Sie ab Ende der 90er-Jahre an der Weltspitze gelaufen sind: Wie wichtig war da für Sie noch das Biathlon-Zentrum Gosheim? Oder haben Sie da ausschließlich bei der Bundeswehr trainiert?

Wie ich vorher schon erwähnt habe, habe ich im Jugendbereich viel in Gosheim trainiert und später eher nur sporadisch. Wenn ich auf Heimaturlaub bei meinen Eltern war, war es natürlich super, auch in Gosheim trainieren zu können.

Haben Sie die Leute auf dem Heuberg anders behandelt, als Sie mehrmalige Europameisterin, Weltmeisterin und Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia wurden, als vorher?

So würde ich es nicht sagen. Mein Bekanntheitsgrad ist natürlich über die Jahre und die Erfolge gewachsen, und die Menschen auf dem Heuberg waren stolz, dass ich den Namen Gosheim und meinen Heimatort Wehingen in die Welt getragen habe. Sie haben sich dann doch stark damit identifiziert. Das war und ist immer noch ein schönes Gefühl, Menschen damit eine Freude zu machen und auch jungen Nachwuchsathleten zu zeigen, was alles möglich ist, wenn man sich für eine Sache voll einsetzt.

Laura Dahlmeier hat mit 25 Jahren ihre Karriere beendet – können Sie das nachvollziehen?

Ja, das kann ich definitiv und bin der Meinung, dass es für Laura genau der richtige Schritt war. Sie hat ihre eigene Messlatte mit ihren großen Erfolgen in so kurzer Zeit jedes Jahr höher geschraubt. Diesem Druck, vor allem der Medien, Stand zu halten, ist schwerer als Training und Wettkampf. Und seine Karriere aus eigener Entscheidung und mit tollen Erlebnissen und Erfolgen zu beenden, ist doch das Schönste. Da spreche ich aus eigenen Erfahrung.

Am Samstag, 22. Juni, ist am Biathlonzentrum ja „Wettkampf der Generationen“ und abends ein Vereinsabend mit Freunden: Werden Sie mit dabei sein?

Auf jeden Fall lasse ich mir den „Wettkampf der Generationen“ und den geselligen Abend nicht entgehen und freue mich schon sehr darauf, hoffentlich viele alte und bekannte Weggefährten wieder zu treffen und die ein oder andere Anekdote aus unserer gemeinsamen Biathlonzeit auszupacken. Ich möchte dem Skiclub auf jeden Fall jetzt schon meine Glückwünsche zu 25 Jahren Biathlon-Zentrum aussprechen und allen danken, die dazu beigetragen haben: Ehrenamtlichen, Gönnern und Sponsoren.