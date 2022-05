„Sigrid & Marina“ sangen in der Pfarrkirche

Es ist die Dankbarkeit, vor Jahren von einer sehr schweren Krankheit genesen zu sein. Und es ist die Freude, anderen eine Freude zu machen: Schon einige Male hat der Deilinger Paul Kuolt Kirchenkonzerte in seiner Heimat-Pfarrkirche Christi-Himmelfahrt veranstaltet und den Reinerlös, sofern es ihn gab, der Kirche zukommen gelassen. Am Wochenende gab es das zwar nicht, weil der Besuch besser hätte sein können, aber Spenden. Und die gehen an Pfarrer Dr. Joseph Kaniyodickal für den Aufbau einer Palliativ-Station in Indien. Er selbst findet, dass das Gastspiel der Schwestern „Sigrid & Marina“ aus dem Salzkammergut als das schönste und bewegendste. Leider seien sie hier in der Region nicht so bekannt.

Den Volksmusik- und Schlagerfreunden sind „Sigrid & Marina“ aber wohl durch zahlreiche TV-Auftritte bekannt, aber live waren die Beiden sehr symphatischen Interpreten hier noch kaum präsent und so war der Vorverkauf für das Kirchenkonzert in Deilingen anfangs sehr schleppend. Letztendlich konnte aber der Veranstalter Paul Kuolt zusammen mit Diakon Fascia etwa 250 Besucher begrüßen, so wie eine Dame, die ganz spontan gar aus München anreiste, wie auch Besucher aus dem Bodenseeraum, aus Villingen, Ostrach, Rottenburg und anderswoher.

„Sigrid & Marina“ kamen direkt aus ihrer Heimat bei Traunsee und begannen ihr Kirchenkonzert mit „Halleluja der Berge“. Das Geschwister-Paar präsentierten bis auf zwei oder drei bekannte Kirchenlieder keineswegs Lieder, die man sonntäglich vom Kirchenbesuch her kannte, sondern durchweg viele harmonische und gefühlvolle Lieder mit sinnvollem Text im Bezug auf den Glauben, die Natur und uns Menschen, im übrigen mit wenig, aber best funktionierender Technik.

„Sigrid & Marina“ hatten Ihr Liederprogramm eingeteilt unter dem Motto „Jahreszeiten“ mit Frühling-Sommer-Herbst und Winter und mit ihrem brillanten, sehr feinfühligen und erstklassigem Harmoniegesang begeisterten die Musikerinnen sofort alle Zuhörer und die sehr gute Akustik in der Kirche trug auch ihren Teil dazu bei. Sehr Bemerkenswert waren auch einige Lieder Acapella gesungen, begleitet nur mit ihren Gitarren. Ein Ohrenschmaus waren auch einige interessante (teils auch lustige) Gedichte und Gedanken zu ihren Liedern. Lieder wie „Wir sind alle Kinder Gottes“ oder das bekannte „Hörst Du die Glocken von Stella Maria“, „das Leben hat es immer gut gemein“", „Ave Montagna“, „Wie groß bist Du“ fanden ohne Wenn und Aber den Weg in die Seelen und Herzen der aufmerksam lauschenden Zuhörer. So auch das sehr emontionale Lied der Allerseelenzeit „‘s mag net hell werden“ mit dem sehr nachdenklichen Text, der daran erinnert, dass jeder einmal gehen muss, und niemand weiß wie lange er noch bleibt, wann er gehen muss, ob alt oder jung.

In der Pause gab es Autogramme und man konnte CDs und DVDs kaufen und vor allen Dingen mit den beiden sehr netten und symphatischen Schwestern angenehm plaudern, und dies ohne jegliche Starallüren. Dabei sind die beiden hoch-musikalischen Frauen (Sigrid ist 41 und Martina 38 und hatte ihren elf Monate alten Sohn und ihren Ehemann dabei) trotz Erfolgs und Goldenen Schallplatten auf dem Teppich und sich treu geblieben. Es gab eine vereinbarte und sehr wohltuende Beifall-Pause zwischen den Liedern und erst am Beginn der Pause und dann am Schluss des Konzerts war der stürmische und nicht endende Beifall riesengroß.

„Großer Gott wir loben Dich“ war dies das Abschlusslied, bei dem alle Besucher mitsangen. Paul Kuolt bedankte sich bei „Sigrid & Marina“ mit Blumensträußen sowie bei allen Besuchern, den Helfern und seiner Familie und Diakon Fascia gab allen Zuschauern zum Abschluss den Segen.