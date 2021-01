Sie sprechen stellvertretend den Segensspruch für alle

Pater Ankit Chaudhary hat in der Pfarrkirche St. Jakobus Maior in Bubsheim den Dreikönigsgottesdienst gefeiert. Die beiden Oberministranten Luca Huber und Katrin Mattes trugen - stellvertretend für alle Kinder und Jugendlichen, die normalerweise als Sternsinger durch die Straßen von Bubsheim ziehen - den Sternsingerspruch vor: „Hochmotiviert und die Kronen poliert stehen wir nun heute hier, mit dem Segen für eure Tür. Gott segne euer Haus und alle die da gehen ein und aus. Die Liebe sei mächtig, der Herr soll euch führen, das soll stehen an euren Eingangstüren. Gesegnet seid ihr, wenn ihr seht, dass Gott immer mit euch geht. Wir wünschen, dass auf all unseren Wegen, mit uns sei Sein Segen! Bitte bleibt gesund an Herz und Mund, mit Gott im Bund!“