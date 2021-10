SHL ehrt Jubilare und verabschiedet langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand

Die SHL AG hat mehrere Mitarbeiter für jeweils 10 Jahre und 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Außerdem verabschiedete das Unternehmen Mitarbeiter in den Ruhestand.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Johannes Lehr ehrte laut Pressemitteilung für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit: Gunnar Schöttle, Wilhelm Mattes, Bernhard Blessing, Tamara Frank und Stefanie Oberkampf. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden gleich drei Jubilare geehrt: Guido Nestel, Konrad Mattes und Bernhard Mattes. Die Mitarbeiter wurden für ihr Engagement und die langjährige Treue von der Geschäftsleitung gelobt. Durch ihre Mitarbeit haben sie einen wesentlichen Beitrag zur Erfolgsgeschichte von SHL eigetragen. Außerdem wurden Mitarbeiter verabschiedet. Wilhelm Trefzger ist nach 30 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand getreten. Als Mitgründer und Vorstand seit 1989 ist nach 31 Jahren Winfried Häring in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Zusammen mit Otmar Seelmann und Herrn Johannes Lehr gründete er 1989 die SHL in Böttingen.