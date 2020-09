SG Dürbheim/Mahlstetten fordert SV Tuningen heraus

Dritter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: In unserem dieswöchigen „Spiel des Tages“ trifft Aufsteiger SG Dürbheim/Mahlstetten am Sonntag daheim auf den favorisierten SV Tuningen. Spielbeginn in Mahlstetten ist um 15 Uhr.

Die SG von Trainer Reiner Sieger setzt sich zum Ziel, in Mahlstetten zu überraschen und den Schwung aus dem ersten Sieg gegen den FV Fatih Spor Spaichingen (4:2) mitzunehmen. „Tuningen ist ein ganz klarer Kandidat, um aufzusteigen. Das 0:0 gegen Wurmlingen hat das gezeigt“, schätzt Sieger den kommenden Gegner gemeinsam mit dem SV Wurmlingen entsprechend stark ein. „Wir wollen die wenigen Chancen, die uns geboten werden, nutzen.“ Bedingt durch seine rote Karte gegen Spaichingen wird Dennis Engelhardt gesperrt fehlen.

Aus einem anderen Grund muss Tuningens Spielertrainer Artur Hettinger am Wochenende aussetzen. Gegen den SV Wurmlingen hatte er sich im ersten Durchgang der Partie bei einem Pressschlag im gegnerischen Strafraum eine starke Prellung zugezogen. Eine Einschätzung der anstehenden Aufgabe fällt Hettinger, der den Gegner in der SG-Konstellation nicht wirklich kennt, schwer. „Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen“, warnt er sein Team. Gemeinsam mit Maurizio Dalnodar bildet Hettinger beim SVT ein Spielertrainer-Duo. Mit einem Torverhältnis von 2:1 holte die Mannschaft bislang vier Punkte aus zwei Spielen, der Gastgeber ging zum Auftakt gegen die SpVgg Trossingen II (1:4) leer aus und hat mittlerweile drei Zähler auf dem Konto.

Es wird sich zeigen, ob die SG Dürbheim/Mahlstetten an ihre vorherige Leistung anknüpfen und dem Gegner aus der Baar gefährlich werden kann.