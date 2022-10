Seniorenausflug führt nach Ulm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der diesjährige Seniorenausflug der Gemeinde Böttingen führte die Reisegruppe um Bürgermeister Benedikt Buggle nach Ulm. Zunächst stand eine Führung durch das Ulmer Münster auf dem Programm. Eindrucksvoll wurden den Teilnehmern die imposanten Ausmaße der Kirche und deren geschichtlichen Hintergründe erläutert. Nach der Mittagspause in der Ulmer Innenstadt bei sonnigem Wetter wurde das Museum Brot und Kunst besucht. Dort gibt es viele Kunstwerke, aber auch allerlei Alltagsgegenstände rund um das Brot als Grundnahrungsmittel und dessen Herstellung zu betrachten und bestaunen. Gleichzeitig wird aber auch der Blick auf die Ernährung in der Welt und das Essen der Zukunft gerichtet.

Nach der Einkehr im Restaurant „Golden Fox“ in Worndorf kam die Gruppe wohlbehalten und mit tollen neuen Eindrücken wieder in Böttingen an. Die Resonanz der Teilnehmer war durchweg positiv.