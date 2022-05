Senioren wagen ein Tänzchen

Es wird wieder getanzt. Am Dienstag 10. Mai, ist es soweit. Ab 14 Uhr treffen sich die Senioren, „die einfach zu früh Geborenen“ zum Tanz im Gasthaus Krone in Gosheim. Alleinunterhalter Franz Bender spielt bekannte Melodien. Tanzen ist ein Bewegungssport der glücklich macht, heißt es in der Einladung. Seit 1999 gibt es diesen Nachmittag, der aus der Idee entstand, etwas tolles im Ruhestand zu machen – zuerst tanzte man nach Schallplatten und Kassetten, bevor dann ein Alleinunterhalter engagiert wurde. Unterbrochen wurde es nur durch die Corona Pandemie. Es ist eine lose, unabhängige Gruppe. Tänzerinnen und Tänzer kommen unter anderem von Alpirsbach, Deisslingen, Spaichingen, Trossingen, Wehingen, Obernheim, Fridingen und Gosheim. Zu Spitzenzeiten waren es bis zu 60 Personen, die einen schönen Nachmittag erlebten. Neue Tänzerinnen und Tänzer sind immer willkommen.