Senioren bekommen Geschenke vom Nikolaus

Die Wehinger Senioren haben am Mittwochnachmittag Geschenke bekommen. Die Gemeinde hatte in Kooperation mit den beiden Kirchen zur Weihnachtsfeier eingeladen.

Sie freuten sich über die Grußworte von Bürgermeister Gerhard Reichegger, Pfarrerin Dorothee Kommer, Pfarrer Ewald Ginter und dem Vorsitzenden des Kreisseniorenrates, Anton Stier. Die beiden Kirchenvertreter erzählten Weihnachtsgeschichten bei und Anton Stier erläuterte den Gästen das Aufgabenspektrum des Kreisseniorenrates. Bürgermeister Gerhard Reich-egger informierte über die Projekte, die im kommenden Jahr anstehen und zeigte in einer Präsentation, was sich in den letzten Jahrzehnten alles in der Gemeinde verändert hat. Die Kinder des Kindergartens St. Ulrich überraschten die Gäste mit Tänzen. Kirchbergmusikant Karl-Josef Heinemann steuerte weihnachtliche Weisen bei, die auch zum Mitsingen aufforderten. Zum Schluss überraschte der Nikolaus die Gäste mit lustigen Geschichten und kleinen Geschenken.