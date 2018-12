Senioren aus Reichenbach und Egesheim feiern

Zur traditionellen Adventsfeier, die in diesem Jahr in Reichenbach stattfand, hat Bürgermeister Josef Bär über 40 Senioren aus Egesheim und Reichenbach im adventlich geschmückten Festsaal in der Grundschule begrüßt. Kirchbergmusikant Karl-Josef Heinemann umrahmte den besinnlichen Nachmittag mit adventlicher Musik. Die Vorsitzende von Mikado, Elisabeth Zepf, und die Einsatzleiterin in den Gemeinden Egesheim, Reichenbach und Wehingen, Angelika Schinacher, erläuterten die Zielsetzungen und Angebote des Nachbarschaftshilfevereins.

Mikado wolle, dass betagte und pflegebedürftige Mitmenschen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben können sowie Familien in der Kinderbetreuung beistehen und pflegende Angehörige entlastet werden. Mit den örtlichen Einsatzleitungen sei ein tragfähiges Netzwerk geschaffen worden, um wirkungsvoll Hilfestellung geben zu können.

Mit einem Bildervortrag „Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum“ informierte Judith Engst über Entstehung, Hintergründe und Wissenswertes rund um unsere Weihnachtsbräuche. Mit einem Sketch von Gisela Marquart und Kurt Rehfuß, Gedichten von Thea Dreher und Gesang wirkten die Senioren selbst aktiv mit. Die Bürgermeister Hans Marquart, Egesheim, und Josef Bär gaben einen Einblick in anstehende Aufgaben und besondere Anlässe. Pfarrer Johannes Amann trug einen Brief eines Neunjährigen an das Christkind mit teilweise außergewöhnlichen Wünschen vor und bedankte sich bei den Senioren für ihr Engagement in den Kirchengemeinden.

Roswitha Bär schilderte die Begegnung einer hoffnungsvollen betagten Frau mit einem traurigen jungen Menschen, wobei am Schluss des Dialogs die „Hoffnung“ die „Traurigkeit“ überwand. Mit „Lasst uns froh und munter sein“ wurde der Nikolaus begrüßt. Er dankte den Senioren für ihre Arbeit in den zurückliegenden Jahren sowie für ihre Mitwirkung in der Gemeinschaft und beschenkte sie mit einem Weckenmann sowie einer Flasche Wein. Er dankte auch den Mitgliedern des Gemeinderats für die Vorbereitung und Umsetzung der Feier.