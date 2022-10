„Seit 75 Jahren steht der SV für Spaß am Fußball“

Mit einem Jahr Verspätung durch die Corona-Pandemie hat der SV Egesheim nun endlich das Jubiläum „75 Jahre SVE“ ausgiebig feiern können. Bereits im Juli 2022 starteten die Feierlichkeiten mit der Partyband Dirndlknacker, dem Comedy-Duo Kächeles und mit sportlichen Highlights. Den Abschluss des Jubiläumsjahres krönte der offizielle Festakt am Samstag in der Gemeindehalle.

Zudem gab es eine umfangreiche Ausstellung über die 75 Jahre Vereinsgeschichte. Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung konnte man die in lockerer Atmosphäre besichtigen und sich mit anderen Anwesenden austauschen. Als Ergänzung dient eine Festschrift mit vielen Details, Beschreibungen und Fotos. Für die Aufbereitung dieser Nachschlagewerke investierten die Verantwortlichen viel Zeit und Mühe, was die Besucher mit großem Applaus belohnten.

Vorsitzender Edgar Sauter freute sich ganz besonders, viele Gäste und Ehrengäste begrüßen zu können. Zu einem wichtigen Meilenstein des Festakts wurde das feierliche Totengedenken, dem sich nahtlos die Grußworte anschlossen.

„Ein Verein gehört nicht einem Menschen. Der Verein gehört den Menschen und Mitgliedern, die sich mit ihm identifizieren.“ Mit diesem Zitat von Christian Streich, des aktuell besten Trainers der Fußballbundesliga, begrüßte Schirmherr und Bürgermeister Hans Marquart im Namen der Gemeinde die Anwesenden.

Marquart freute sich, dass der SVE nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga A mit dem gut besuchten Festakt das Jubiläumsjahr erfolgreich abschließen kann.

In den vergangenen 75 Jahren habe im Verein eine gute Kameradschaft und großer Zusammenhalt geherrscht. So konnte auch stets, bis auf die Saison 1972/73, eine eigene erste Mannschaft gestellt werden. Weiter zählte der Bürgermeister auf, dass es 1967 bereits eine Frauenfußballmannschaft gab und aus der Sparte Ski der Skiclub entstanden ist. Heute biete der SVE eine engagierte Jugendarbeit, ein Mutter-Kind-Turnen und Kinderturnen an, während es seit vielen Jahren eine Aerobic-Gruppe gibt.

Auch im kulturellen und geselligen Bereich sei auf den SV Verlass. Sein Sportheim sei Anlaufstelle für viele. Mit all seinen Aktivitäten sei der Verein zu einer tragenden Säule der kleinen Gemeinde.geworden Dank dieses Engagements könne der ländliche Raum auf Dauer gegen die Anziehungskraft der Ballungszentren bestehen. Der Bürgermeister dankte stellvertretend dem Vorsitzenden für alle, die sich um den SV bemühen. Mit einem Geschenk der Gemeinde wünschte er dem Verein weiterhin alles Gute.

Maria-Lena-Weiss MdB ging in ihrem Grußwort ebenfalls auf die lebhafte Vereinsgeschichte ein und hob vor allem die Zerstörung des Sportgeländes durch das Hochwasser 1975 hervor und den Brand des Vereinsheimes im Jahr 2015.

MdL Guido Wolf betonte das bürgerschaftliche Engagement in der heutigen Zeit, die die gleichen Bedürfnisse vorweise, wie vor 75 Jahren. Und wie kann es anders sein, – mit einem selbstverfassten Gedicht auf den SVE wünschte er alles Gute.

Nico Reith MdL stellte fest, dass die Vereine und ehrenamtliche Mitarbeiter in dem heute herrschenden Ausnahmezustand mit Krieg, Energiesorgen und Inflation ebenfalls vor große Herausforderungen gestellt seien.

Im Namen der örtlichen Vereine überbrachte Frank Dreher die Glückwünsche zum Jubiläum, denn in den Egesheimer Vereinen werde Gemeinschaft großgeschrieben.

Anschließend führte Vorsitzender Sauter mit einer ausführlichen „Zeitreise durch die Geschichte 75 Jahre SV Egesheim. Im Zuge der Recherchen habe er eine wertvolle Botschaft mitgenommen: „Ob früher alles besser war“, möge dahingestellt sein. Die Zeiten waren eben anders. In den letzten Jahrzehnten herrschten auf jeden Fall die gleichen Grundprobleme wie heute.

Eines sei jedoch sicher, so Sauter: „Seit über 75 Jahren steht der Sportverein Egesheim1946 e.V für Spaß am Fußballspiel, erlebte Höhen und Tiefen, war geprägt von Erfolgen, Freude, Enttäuschungen und sorgte für Begeisterung bei Jung und Alt.“.

Mit einer großen Dankeshymne des Vorsitzenden an alle Ehrenamtlichen, Helfer, Sponsoren und Gönner sowie an die Gemeinde und an seine Frau schloss der offizielle Festakt, bevor nach der Pause eine ganze Latte Ehrungen auf dem Programm standen.