Seit 40 Jahren bei Marquardt

Elisabeth Flad aus Böttingen arbeitet seit 40 Jahren beim Unternehmen Marquardt. Im August 1979 begann sie beim Mechatronik-Spezialisten am Standort in Böttingen, so eine Pressemitteilung. Hier montierte und prüfte sie zum Beispiel Mikrosignalschalter, die unter anderem in Fahrzeugen oder Hausgeräten Anwendung finden. Im Anschluss war sie ab 2002 für die Bedruckung von Kurzhubtasten zuständig. Seit Juni 2019 arbeitet sie als Sichtprüferin in der Automatenfertigung, wo sie die einwandfreie Qualität der Produkte sicherstellt.