Seelsorgeeinheit Lemberg feiert erstmals zusammen Himmelfahrt

Am Christi Himmelfahrtstag haben sich die Mitglieder der Kirchengemeinde Gosheim, Wehingen und Deilingen auf dem Pausenhof des Schulzentrum Gosheim-Wehingen getroffen, um gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Während die Gosheimer zuvor noch ihre eigene Öschprozession begingen, konnten sich die Deilinger der Wehinger Prozession anschließen, die direkt zum Schulzentrum führte.

Zusätzlich wurde in allen drei Gemeinden ein kostenloser Bustransfer angeboten. Der Gottesdienst der Seelsorgeeinheit mit Pfarrer Ewald Ginter wurde gemeinsam von den Kirchenchören aus Gosheim, Wehingen und Deilingen umrahmt. Dirigiert von Wolfgang Hermle und am Keyboard begleitet von Johannes Nikol. Die Geige spielte Maria Schmidt.

Im Rahmen seiner Predigt stellte Pfarrer Ginter nochmals das Ergebnis der 72-Stunden-Aktion des BDKJ vor, die vom 23. bis 25. Mai auch in der Seelsorgeeinheit durchgeführt wurde, und an der 34 Kinder und Jugendliche teilnahmen. Mit Holztafeln wurde ein Meditationsweg zum Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi gestaltet, der demnächst am Radweg von Wehingen nach Gosheim aufgestellt werden soll. Einige dieser Jugendlichen feierten den Gottesdienst mit und trugen dazu passende Fürbitten vor.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zu einem Umtrunk eingeladen.