Seelsorgeeinheit feiert Lebensfestival

Jedes Jahr in der Fastenzeit wird der „Lebensfestival Funkenflug“ in den Kirchengemeinden des Oberen Heubergs gefeiert. Es ist ein nicht mehr wegzudenkendes Glaubensevent, das sowohl Christen des Heubergs, als auch Interessierte und Besucher umliegender Gemeinden anzieht. Neben vertrauten Messfeiern überraschen die Veranstalter immer wieder mit neuen Ideen.

Der Krankensalbungsgottesdienst in Mahlstetten bildet am Mittwoch, 27. März, um 14 Uhr den diesjährigen Auftakt. Wichtig ist den Veranstaltern, zu erwähnen: Nicht nur Kranke, sondern alle Gläubigen können die Krankensalbung empfangen. Eingeladen zur Krankensalbung sind alle, die Heil und Heilung für Leib und Seele suchen.

Mit Trompetenklang und Fackelschein auf den Alten Berg

Eine Besonderheit erwartet die Mitfeiernden des Funkenflugs, wenn sie sich am Freitag, 29. März, um 17.30 Uhr am Friedhof in Böttingen einfinden. Nach Impuls und bekannten Liedern der Gemeinschaft Emmanuel werden Fackeln entzündet und gemeinsam geht es zu den „Trompetenklängen auf den Alten Berg“, um miteinander den Sonnenuntergang zu erleben.

In Königsheim wird am Samstag, 30. März, um 8.30 Uhr zum geschätzten Morgenlob eingeladen. Auch das anschließende gemeinsame Frühstück im Foyer der Festhalle zieht alljährlich viele Besucher an.

Einen Höhepunkt des diesjährigen Funkenflugs bildet der Abend der Barmherzigkeit am Samstag, 18.30 Uhr in Mahlstetten. Pater Maurus, ein origineller und unkonventioneller Pater aus Beuron, wird als Hauptzelebrant beim Gottesdienst sein. Mit seiner Spritzigkeit und Lebensfreude begeistert P. Maurus seit ein paar Jahren die Besucher seiner Lobpreisabende in Beuron. Nach der Messfeier steht er gern zum Einzelsegen zur Verfügung. Liebevoll gestaltet sind auch wieder Nischen für Versöhnungsgespräche mit Pfarrer Amann und Pater Ankit.

Den Abschluss des Funkenflugs bildet der Sonntag, 31. März, in Böttingen.

Lobpreis zum Mitsingen

Mit einem kräftigen Lobpreis lädt die Band Adorando um 9.15 Uhr zum Mitsingen und Mitfeiern ein. Der Lobpreis mündet in einen lebendigen Gottesdienst um 10 Uhr.

Ein buntes Buffet soll beim anschließenden Brunch im katholischen Gemeindehaus entstehen. Jeder Besucher, der gern dazu beitragen möchte, kann also eine Kleinigkeit mitbringen und so zum bunten Essenstisch beitragen.