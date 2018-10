Seelenheil statt Kriegsdienst

Genau 1225 Jahre liegt die erste urkundliche Erwähnung Wehingens zurück. Eine frühe Form der Kriegsdienstverweigerung war mitentscheidend beim Zustandekommen der Urkunde des Klosters St. Gallen. Der Wehinger Ortschronist Robert Walz weiß alles über die Historie der Gemeinde. Sein zum 1200-jährigen Ortsjubiläum erschienenes Standardwerk über Wehinger Dorfgeschichte würde er gerne fortschreiben – mit einer aktualisierten zweiten Auflage.

Vom 27. März 793 datiert die klösterliche Urkunde. Sie besagt, dass ein Graf Berthold dem Kloster Grundbesitz, unter anderem in „Wehingen“, überlassen hatte. „Dieses Überschreiben war damals gang und gebe“, erläutert Walz. Die Absicht, die dahintersteckte: Mit Grundbesitz war der Heeresbann verbunden – der besagte, dass Grafen mitsamt ihrer Dienstmänner Kriegsdienst zu leisten hatten, wenn der Kaiser in die Schlacht zog. „Durch die Übertragung seiner Güter an das Kloster musste Graf Berthold keinen Kriegsdienst leisten, behielt aber ein lebenslanges Nutzungsrecht“, erklärt der Heimatforscher.

Der finanzielle und der religiöse Aspekt

Hinzu kam der finanzielle Aspekt: Denn die Abgaben, die der Graf an die Obrigkeit zu leisten hatte, wurden ebenso auf das Kloster übertragen. „Vielfach hat der Kaiser den Klöstern diese Abgaben jedoch erlassen“, berichtet Walz. Als dritter Beweggrund kam der religiöse Aspekt ins Spiel beim blaublütigen Berthold: „Ich gebe etwas an Gott, um mir das Seelenheil zu sichern.“

Weitere Urkunden aus dem neunten Jahrhundert belegen neuerliche Besitzwechsel in karolingischer Zeit: So war Wehingen dem Kloster Reichenau zugehörig. Dies änderte sich erst anno 1355, als das Kloster Reichenau seine Wehinger Güter an das Kloster Alpirsbach verkaufte. „Klöster blieben bis ins 19. Jahrhundert Grundherren in Wehingen“, erläutert Walz. „Letzte Ablassungen und Zehntrechtszahlungen erfolgten 1871.“

Einige Jahrzehnte zuvor war Wehingen von einer Katastrophe heimgesucht worden: dem Dorfbrand am 23. Oktober 1828, vor genau 190 Jahren. Damals zählte das Heubergdorf um die tausend Einwohner. „Bis auf wenige Häuser ist alles abgebrannt“, weiß Walz. Der Brand habe dem Ort ein neues Gesicht gegeben, „es wurden zwei Karrees geschaffen“. Mit staatlicher Hilfe sei der Ort nach barocken Plänen wieder aufgebaut worden. „Mit der Bausubstanz ist man später sträflich umgegangen – man hat es nicht geschafft, diese Häuser zu erhalten“, ärgert sich der gebürtige Wehinger.

Er habe sich schon in jungen Jahren für die Ortsgeschichte interessiert. Mitte der 80er Jahre sei die Idee gereift, ein Buch über die Historie seiner Heimatgemeinde zu schreiben. „Da stecken zehn Jahre Arbeit drin“, blickt der 66-Jährige mit berechtigtem Stolz auf sein mehr als 600 Seiten dickes Werk. Gemeinsam mit dem inzwischen über 80-jährigen Wehinger Erich Mayer hat er es erschaffen, im Pfarr- und Rathausarchiv geforscht, im Stuttgarter Staatsarchiv und Diözesanarchiv Freiburg – und sogar über die Landesgrenzen hinaus: im Landesarchiv Innsbruck. Jeder, der heute etwas über die Ortsgeschichte erfahren will, blickt in das in 1000er-Auflage erschienene „Wehingen – Dorfgeschichte und -geschichten“.

Jetzt jedoch gibt es neue Erkenntnisse – und Walz hegt den Wunsch, „gewisse Dinge fortzuschreiben – irgendwann müsste man mal eine zweite Auflage machen“. Schließlich sei eine Generation herangewachsen, die wenig bis nichts wisse über die Ortsgeschichte. Ein reichhaltiger Fundus an historischen Aufnahmen sei vorhanden. Ein Kapitel wäre dann der Fronhofer Kirche gewidmet: Deren Renovierung habe neue Erkenntnisse zu Tage befördert – etwa über ihr Alter. „Dass der Bau im zwölften Jahrhundert datiert, war bislang unklar.“

Ein „Revival“ und ein Gedicht

Ende September hat Wehingen ein „Revival“ des Ortsjubiläums gefeiert anlässlich des diesjährigen 1225-jährigen Bestehens (wir berichteten). Bei der Veranstaltung an und in der Schlossberghalle wurde an die Aktivitäten vor 25 Jahren erinnert, als sich Marktleute, Handwerker und Waschfrauen im Rahmen eines historischen Markts präsentierten. Einige Akteure des Wehinger Kulturvereins hatten deshalb die Idee, altes Handwerk erneut aufleben zu lassen. Am Abend wurde das Revival in der Halle mit einem musikalischen Programm fortgeführt, unter anderem traten Sprungschnaps auf.

Die Wehingerin Klothilde Geiser hatte 1993 zum 1200-jährigen Ortsjubiläum ein langes Gedicht verfasst. Daran erinnert sie unter anderem an den großen Brand: „1828 kam es zu großen Feuern/42 Häuser verbrannten mitsamt ihren Scheuern/doch Württembergs König ließ sich schnell bitten/seine vollen Kassen haben den Wiederaufbau bestritten“. Und am Ende schreibt sie: „Ja, geliebtes Wehingen – seit langem bekannt/gibst vielen du Erholung aus Stadt und Land/Mit frischer Luft und mit wogendem Wald/so wirst heut weit über 1000 Jahre du alt“.

