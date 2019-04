Sechs CDU-Kandidaten vom Heuberg

Bei der Kreistagswahl am Sonntag, 26. Mai, geht die CDU im Wahlkreis III Heuberg mit sechs Kandidaten ins Rennen. Zum Wahlkreis III Heuberg gehören die Gemeinden Böttingen, Bubsheim, Deilingen, Egesheim, Gosheim, Königsheim, Mahlstetten, Reichenbach und Wehingen. Vier Sitze sind in diesem Wahlkreis zu vergeben.

Das Kandidatenfeld auf dem Heuberg hat sich im Vergleich zu letzten Wahl deutlich verändert und verjüngt. Die langjährigen Kreistagsmitglieder Josef Bär, Bernd Haller und Gerhard Minder treten in diesem Jahr nicht mehr an. Nachdem sie den Staffelstab auf den Rathäusern in Böttingen (Minder), Egesheim (Bär), Gosheim (Haller), Mahlstetten (Minder) und Wehingen (Bär) an ihre Nachfolger übergeben haben, endet nun auch ihr langjähriges Wirken im Kreistag.

Albin Ragg, Bürgermeister von Deilingen, gehört dem Kreistag bereits seit 2004 an. Er ist 52 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Kinder und im Tuttlinger Kreistag aktuell Mitglied im Ausschuss für Technik und Umwelt. Daneben ist er Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Deilingen. Die Tätigkeit als erster Vorsitzender der gemeinnützigen Sozialstation Spaichingen-Heuberg übt er ehrenamtlich aus.

Neben Albin Ragg finden sich auf der CDU-Liste für den Heuberg fünf neue Kandidaten.

Jenny Buschle (geb. Schutzbach) aus Mahlstetten ist 29 Jahre alt und verheiratet. Die Betriebswirtin mit Master-Abschluss arbeitet bei Firma Karl Storz in Tuttlingen als Abteilungsleiterin. In Mahlstetten ist Jenny Buschle ehrenamtlich stark engagiert. Daneben ist sie Pressereferentin der Jungen Union im Kreisverband Tuttlingen.

Janine Rückert (37 Jahre) aus Gosheim ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Die gelernte Bankkauffrau und Bürokauffrau arbeitet im Familienbetrieb Gebrüder Rückert, Gosheim, im Personalwesen. Sie ist Elternbeirätin an der Juraschule.

Benedikt Buggle ist seit dem Jahr 2016 Bürgermeister in Böttingen. Der 37-Jährige wohnt mit seiner Ehefrau und seinen drei Kindern in Tuttlingen. Er ist ehrenamtlich tätig als Schriftführer der Kolpingfamilie Tuttlingen und blickt auf ein langjähriges Engagement in der katholischen Jugend zurück.

Gerhard Reichegger ist 51 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder. Nach 17 Jahren im Gemeinderat von Wehingen löste er im Jahr 2016 Josef Bär als Bürgermeister der Gemeinde Wehingen ab. Ehrenamtlich war und ist Reichegger auf dem Heuberg stark tätig.

André Kielack ist seit Januar 2019 Bürgermeister in Gosheim. Der 35-jährige ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Er lebt mit seiner Ehefrau in Dürbheim. Er war und ist seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert.

Die Kandidaten setzen sich insbesondere für folgende Ziele ein: Eine gute medizinische Versorgung für die Menschen auf dem Heuberg und den Erhalt des Klinikstandorts Spaichingen mit einem breiten Angebot, den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes zur Breitbandversorgung und eine Verbesserung der Netzabdeckung im Mobilfunk; wohnortnahe Betreuungs-, Hilfs- und Pflegeleistungen für Senioren; die Bewahrung von Heimat, Landschaft und Kultur; die Beibehaltung, Stärkung und den Ausbau der Bildungseinrichtungen auf dem Heuberg sowie begleitende Infrastrukturmaßnahmen. Der Ländliche Raum dürfe bei einer zukunftsorientierten Mobilität nicht abgehängt werden.

Die zwei Kandidatinnen und vier Kandidaten haben einige gemeinsame Auftritte geplant. Diese werden auf der Homepage des CDU-Kreisverbandes Tuttlingen rechtzeitig bekannt gegeben.