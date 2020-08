Schwer verletzt: 18-jähriger Abiturient stürzt von Balkon

Während einer Abiturfeier in St. Gallenkirch in Vorarlberg ist es in der Nacht zum Montag zu einem Unfall gekommen. Der verunglückte Mann stammt aus Meßstetten. Gegen 0.20 Uhr befanden sich drei der insgesamt 13 jungen Erwachsenen der Gruppe auf dem Balkon im zweiten Obergeschoß im Gästehaus auf. Der 18-Jähriger aus Meßstetten legte dabei einen Fuß über das Balkongeländer. In der Folge stürzte er laut Polizei über den Balkon aus einer Höhe von etwa 7,5 Metern auf den gepflasterten Vorplatz des Gästehauses. Bei dem Sturz erlitt er schwere Fußverletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Am Holzbalkon und dessen Geländer konnten keine Sicherheitsmängel festgestellt werden. Fremdverschulden liegt nach Angaben der Polizei keines vor.