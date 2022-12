Schwelbrand in Industriegebäude sorgt für Großeinsatz

Am Dienstagvormittag ist ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem Landkreis nach Bubsheim ausgerückt. In der Industriestraße in Bubsheim gab es einen massiven Schwelbrand. Die Brandstelle war im Dachstuhl eines Altbaus in einem Industriebetrieb. Es gab zwei Verletzte, die sich eine Rauchvergiftung zuzogen. Die Löscharbeiten laufen zum aktuellen Zeitpunkt noch. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

52 Feuerwehrleute aus Bubsheim, Böttingen und Gosheim sind am Dienstag in Bubsheim im Einsatz. (Foto: Levin Schröder)

Die Feuerwehren aus Bubsheim, Böttingen und Gosheim rückten mit insgesamt 52 Feuerwehrleuten aus. Darüber hinaus sind elf Einsatzkräfte des DRK aus Bubsheim und aus Wehingen vor Ort. Die Führungsgruppe Heuberg organisiert während des Einsatzes mit Kreisbrandmeister Andreas Narr die Brandbekämpfung.

Außenwand und Innendecke müssen geöffnet werden

Für die Löscharbeiten werden drei C-Rohre eingesetzt, eines davon auf einer Drehleiter. Der Brand ist laut der Feuerwehr unter Kontrolle. Für die weiteren Löscharbeiten müssen die Außenwand und die Innendecke aufgemacht werden, um die restlichen Brandnester zu löschen, wie die Feuerwehr vor Ort erklärt. Dies dauert laut der Feuerwehr noch einige Stunden.

52 Feuerwehrleute aus Bubsheim, Böttingen und Gosheim sind am Dienstag in Bubsheim im Einsatz. Im Dachstuhl hat sich ein Schwelbrand entwickelt. Die Außenwand und die Innendecke müssen geöffnet werden. (Foto: Levin Schröder)

Zur Ursache ist der Polizei noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen.