Schwache Holzpreise verursachen 2020 Verlust im Gemeindewald

Oberforstrat Leo Sprich und Revierförster Andreas Mauch haben im Deilinger Gemeinderat über die Auswirkungen von Trockenheit und Schneebruch im Jahr 2019 im Gemeindewald berichtet. Statt des geplanten Einschlags von 1500 Festmetern Holz in den Revierteilen Blaidhalde, Steig, Riedertal und Wald mussten, ausgelöst durch den Schneebruch im Januar 2019, mehr als 2200 Festmeter Schneebruchholz, verteilt auf die gesamte Fläche von 343 Hektar Gemeindewald, aufgearbeitet werden, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Auf Grund der schwachen Holzpreise rechnet die Gemeinde im Jahr 2020 mit einem Verlust von etwa 3000 Euro im Gemeindewald

96 Prozent der Gesamtnutzung von 2298 Festmetern sei Holz, dessen Einschlag nicht geplant war, sondern durch Schneebruch, Dürreschäden und Käferbefall aufgearbeitet werden musste. Die Aufarbeitung dieser Schäden habe das ganze Jahr angedauert. Bis auf einen Rest von zehn Prozent sei das Schneebruchholz aufgearbeitet und verkauft worden. Somit sei den Schadinsekten (Buchdrucker, Kupferstecher) das Brutangebot entzogen und verhindert worden, dass weitere Bäume befallen werden.

Durch das Überangebot an Holz auf dem Holzmarkt, ausgelöst durch Sturm, Schneebruch und Trockenheit, seien die Holzpreise massiv eingebrochen. Das Waldwirtschaftsjahr 2019 werde mit einem kleinen Überschuss von 8000 Euro abschließen können. Durch den Schneebruch im Gemeindewald könne noch Holz für Flächenlose angeboten werden, falls von privater Seite Interesse bestehe, dieses Holz aufzuarbeiten.

2020 sollen im Gemeindewald 1980 Bäume neu gepflanzt werden. Dabei sollen im Rahmen der „Klimaschutzaktion 1000 Gemeinden pflanzen 1000 Bäume“ auch vermehrt Laubbäume im Wald und auf geeigneten kommunalen Flächen außerhalb des Waldes gepflanzt werden. Die Gemeinde werde zu dieser Pflanzaktion im Jahr 2020 die Kinder der Grundschule, die Eltern und interessierte Mitbürger einladen. Auf Grund der sehr niedrigen Holzpreise ist 2020 nur ein Einschlag von 1200 Festmetern geplant. Der Holzmarkt sei mit Holz übersättigt, und solange sich die Holzpreise nicht erholten, werde die Gemeinde Deilingen nur Holz auf Bestellung einschlagen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die vorgestellten Pläne für den Gemeindewald Deilingen im Forstwirtschaftsjahr 2020 und nahm das Angebot zur Durchführung des forstlichen Revierdienstes sowie des Holzverkaufes durch das Kreisfortsamt an.

Neue Bauplätze

Die Gemeinde Deilingen wird 2020 die Wohnbaufläche „An der Steig I“ mit 23 Bauplätzen erschließen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für das Gewerk Straßenbau, Kanal/Entwässerung, Erdarbeiten für Versorgungsleitungen an die Firma Friedrich Stingel, Schwenningen, zum Angebotspreis von 1,374 Millionen Euro. Die Firma Stingel sei aus dem Wettbewerb von sechs Firmen als günstigste Bieterin hervorgegangen. Die Arbeiten für die Wasserversorgung (Rohrlieferung und Rohrverlegung) wurden zum Angebotspreis von 151 813 Euro an die Firma Rack, Rohrleitungsbau, Renquishausen als günstigste Bieterin vergeben. Zu diesem Gewerk seien nur zwei Angebote eingegangen. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die Überlegung vorgetragen, den Bebauungsplan für das Gebiet „An der Steig“ in der Weise zu ändern, dass eine Verpflichtung zur Installation von Solarpanelen auf den Dächern aufgenommen werden könnte. Diese Verpflichtung wäre laut Mitteilung in der Praxis schwer gegenüber den Bauherren durchzusetzen.