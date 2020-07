Schuppengebiet stößt auf weniger Interesse als erwartet

Das Angebot der Gemeinde Wehingen zur Verpachtung von Plätzen für einen Geräteschuppen im Harras wird nur zögerlich angenommen, obwohl die Gemeinde hier bis zu 20 Plätze anbieten kann. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sind Zweifel aufgekommen, ob sich dieses Projekt überhaupt lohnt.

Dagegen steht die Hoffnung, dass, wenn die ersten Schuppen stehen, das Interesse bei dem einen oder anderen Wehinger doch noch geweckt werde. Mit Blick auf die zahlreichen Schuppengebiete in den umliegenden Gemeinden wird auswärtigen Pachtinteressenten dagegen eine Absage erteilt. Im Zuge des Ausbaus des Schuppengebiets beschloss der Gemeinderat, die Firma Gut Hoch- und Tiefbau GmbH, Wehingen, mit der Anlegung eines Zufahrtwegs für 10 650,50 Euro brutto zu beauftragen.

Weiterer Punkt in der Gemeinderatssitzung war die Umgestaltung des Streethockeyplatzes Groz-Beckert-Straße, weil der Gemeinde seit geraumer Zeit ein Antrag von Wehinger Jugendlichen auf Anlegung eines Bike- und Inline-Parks vorliegt. Drei Varianten wurden mit dem Büro Arbol Landschaftsarchitektur aus Rottweil ausgearbeitet: Ein Aktivbereich für Skater, eine Installation von demontierbaren Einbauten im Bereich des jetzigen Hockeyplatzes sowie die Anlage eines „Dirtroad-Parcours“ für Radfahrer.

Die Kosten belaufen sich zwischen 135 000 Euro und 165 000 Euro. In den Kosten ist auch ein Spielplatz-Kombi-Kletterhaus für die Anlegung des Spielplatzes beim neuen Wehinger Sportheim enthalten.

Bevor es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, wird nochmals mit den Jugendlichen und den Jugendreferenten gesprochen und der momentane Bedarf abgefragt. Das erste Gespräch mit den Jugendlichen fand nämlich bereits vor geraumer Zeit statt.

Bei der Vorstellung weiteren Entwurfsplanungen für den Anbau eines Außentreppenhauses an das Rathausgebäude erläuterte Architekt Rolf Messmer vier verschiedene Ausführungs- und Fassadenvarianten und ihre jeweiligen Wärmebilanzen. Bei einem thermisch gedämmten, geschlossenen Treppenhaus erhöhen sich mit zunehmendem Anteil der verbauten Glasflächen auch die über das Jahr anfallenden Übertemperaturstunden. Dies bedingt in der Folge auch die Notwendigkeit einer zusätzlichen Verschattung bei einer Komplettverglasung. Da dies aber mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre, wurde die Möglichkeit eines durchlüfteten, thermisch nicht gedämmten Treppenhauses diskutiert. Der Architekt erstellt nun für die drei favorisierten Varianten Kostenvorschläge: komplett verglast, aber thermisch ungedämmt, teilweise verglast und teilweise mit Platten verkleidet oder Über-Eck-Verglasung mit Werkstein-/ Natursteinfassade.

Ferner wurden die Richtlinien für die Vergabe von Bauplätzen anhand des „Ulmer Modells“ (ein Punktesystem) beschlossen, nachdem der Fragenkatalog nach der letzten Sitzung nochmals ausgearbeitet und ergänzt wurde. So soll unter anderem beim Kriterium Wohnsitz derjenige die volle Punktzahl erreichen, der fünf Jahre oder länger seinen Wohnsitz in Wehingen hat. Ausgiebig wurde das Kriterium Arbeitsplatz diskutiert, mit dem Ergebnis, dass im Angestelltenverhältnis bis zu 30 Kilometer Entfernung die volle Punktzahl gibt, bei Selbständigkeit gilt nur Wehingen. Der Familienstand wird mit null gewertet. Ob Ehrenamt die volle Punktzahl gibt, nur wenn es in Wehingen ausgeübt wird, war die große Frage. Der Rat kam mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass dieses auch außerhalb gilt, da es nicht orts- sondern sozialbezogen ist. Bewerber, die bereits über Immobilien- oder Grundeigentum verfügen erhalten einen Punktabzug, der jedoch im Falle einer Vermietung oder Veräußerung, wieder neutralisiert werden kann.