Schumacher übernimmt Führung in der Gesamtwertung

Marvin Schumacher vom Skiclub Gosheim hat in der Deutschlandpokalserie die Gesamtführung übernommen. Der Gosheimer Biathlet belegte beim dritten Wettbewerb in Oberhof die Plätze sieben und fünf. Seine Vereinskameradin Julia Vogler leistete sich zu viele Schießfehler.

Die Wettkämpfe fanden auf den Original-Weltcupstrecken statt, die aufgrund der schlechten Witterung komplett mit Kunstschnee belegt waren. Insgesamt gingen rund 190 Sportler der Jugend- und Juniorenklassen an den Start.

Am vergangenen Samstag fand ein Sprintrennen statt. Nach verpasster Qualifikation für die Junioren-Weltmeisterschaft lag das Ziel von Marvin Schumacher darin, möglichst viele Punkte für die Gesamtserie im Deutschlandpokal zu holen. Über die Zehn-Kilometer-Strecke der Juniorenklasse kam er in der Loipe gut zurecht. Im Liegendanschlag hatte er wie in den Vorwochen Probleme und verfehlte drei Scheiben. Bei leichtem Wind rief er im Stehendschießen mit zwei Schießfehlern ein solides Ergebnis ab. Letztendlich kam er auf den siebten Rang und übernahm das gelbe Trikot des Punktbesten im Deutschlandpokal. Der Tagessieg ging an Darius Lodl (SV Hermsdorf), vor Simon Groß (Ruhpolding) und Simon Kaiser (WSV Oberhof).

Julia Vogler erwischte in der Jugendklasse 18 weiblich einen schlechten Tag am Schießstand. Sie kam weder beim Liegendschießen, noch beim Stehendschießen annähernd an ihr Leistungsniveau heran und verfehlte sieben Scheiben (3/4). Trotz guter Laufzeit kam sie lediglich auf Rang 23. Der Sieg ging an Lena Hartl (SV Vachendorf), die sich vor Saskia Scharfenberg (WSV Trusetal) und Merle Leuner (SC Buntenbock) durchsetzen konnte.

Am darauffolgenden Sonntag standen die Verfolgungswettkämpfe an. Gemäß den Zeitrückständen des Vortags gingen die Sportler auf die Rennstrecke. Die Juniorenklasse um Marvin Schumacher musste 12,5 Kilometer mit vier Schießeinlagen absolvieren. Wie am Vortag kam Marvin Schumacher im Liegendschießen nicht zurecht und verfehlte sieben Scheiben. Im Stehendschießen gelang es ihm, seine verbesserte Technik abzurufen, was mit lediglich zwei Schießfehlern belohnt wurde. Mit gewohnt guter Laufleistung verbesserte er sich auf den fünften Rang und verteidigte seine Gesamtführung im Deutschlandpokal. Der Sieg ging wie am Vortag an Darius Lodl (SV Hermsdorf), vor den Ruhpoldingern Lucas Lechner und Simon Groß.

In der Jugend 18 weiblich über zehn Kilometer konnte sich Julia Vogler gegenüber dem Vortag ebenfalls steigern. Sie verfehlte bei den vier Schießeinlagen nur sechs Scheiben (2/2/1/1) und verbesserte sich auf den 16. Rang. In der Nettozeit des Verfolgungswettkampfs wurde sie gute Neunte und konnte einen versöhnlichen Abschluss des Wochenendes verzeichnen. Der Tagessieg ging einmal mehr an Lena Hartl (SV Vachendorf), vor Marie Charlot Tschiersch (SV Frankenhain) und Hanna Laube (WSV Oberhof).