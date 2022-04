Schulgebäude, Blühwiesen und Sirenen sind Themen im Rat

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Böttingen standen Erneuerungen am Schulgebäude auf der Tagesordnung. Zudem wurde unter anderem über die Mehrzweckhalle, Blühwiesen und die Neubeschaffung von Sirenen gesprochen.

Im zweiten Halbjahr des Jahres 2020 war ein Großteil der Elektroinstallation im oberen Stockwerk des Schulgebäudes Böttingen erneuert worden,berichtet die Gemeinde in einem Schreiben. Bereits in der Märzsitzung des vergangenen Jahres war darüber beraten worden, die Restarbeiten auf der oberen Etage fertigzustellen, was aufgrund der Haushaltslage zurückgestellt wurde. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das aktuelle Jahr war beschlossen worden, zumindest das obere Stockwerk in diesem Jahr fertigzustellen und die Arbeiten im Untergeschoss für das Jahr 2023 vorzusehen. Das Gremium bat darum, die Preise des vergangenen Jahres nochmals zu hinterfragen und mehrere Elektrobetriebe in die Angebotsabfrage einzubeziehen.

Sanierungsfahrplan für Schulgebäude und Mehrzweckhalle

Das Schulgebäude wurde in den 1960er Jahren erbaut und zwei Mal erweitert. Die heutige Mehrzweckhalle wurde in den Jahren 1987 bis 1989 erbaut. Beide Gebäude und in Teilen auch die eingebauten Anlagen seien also schon einige Jahre alt und die Energieverbräuche relativ hoch, teilt die Gemeinde mit. Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise sei es aus Sicht der Verwaltung daher ratsam, einen Sanierungsfahrplan erarbeitet zu bekommen. Wenn dies von einem Sachverständigen durchgeführt werde, fördere der Bund diese Beratung mit 80 Prozent oder maximal 8000 Euro je Gebäude. Ein solcher Sanierungsfahrplan sei überdies verpflichtende Grundlage für eine etwaige Förderung der eigentlichen Sanierungsarbeiten.

Der Gemeinderat erkannte den Handlungsbedarf. Vorbehaltlich eines positiven Zuschussbescheids werde das Büro „E³xpert“ aus Buchheim mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans für die Mehrzweckhalle und das Schulgebäude beauftragt, teilt die Gemeinde mit.

Blühwiesen auf kommunalen Flächen

Aufgrund einer Anfrage aus einer früheren Sitzung hatte die Verwaltung kommunale Flächen auf deren mögliche Bepflanzung als Blühwiese geprüft. So seien die Flächen in der Mitte der Bushaltestelle an der Schule, am Feldkreuz in der „Bitze“ und auf dem Gelände der abgebrochenen Häuser Hauptstraße 12 und 14 gut geeignet. Der örtliche Garten- und Landschaftsbauer Benedikt Grimm sei um ein Angebot gebeten worden. Die Flächen müssten einmalig aufbereitet und die Pflanzen dürften im ersten Jahr nicht abgemäht werden. Ab dem Folgejahr müsste dann ein Mal pro Jahr gemäht werden. Das Gremium begrüßte das Vorgehen und bat die Verwaltung, auch weitere Flächen im Auge zu behalten.

Mülleimer an der Haltestelle „Ortsmitte“ und am Rathausbrunnen

Ebenfalls als Rückmeldung auf eine Bitte aus der vergangenen Sitzung hatte die Verwaltung nach Angeboten für Müllgefäße für die Standorte an der Bushaltestelle „Ortsmitte“ und am Rathausbrunnen geschaut. Ein solcher Mülleimer koste rund 250 Euro. Der Gemeinderat bat darum, zwei neue Mülleimer zu beschaffen.

Überhöhte Geschwindigkeit in der Färberstraße

Aus der Mitte des Gremiums wurde angefragt, ob es möglich sei, am Beginn der Färberstraße eine Tempo-30-Markierung auf die Straße anzubringen. Es werde immer wieder festgestellt, dass zahlreiche Autofahrer das 30er-Zonen-Schild dort nicht erkennen würden, heißt es im Gemeindebericht.

Bürgermeister Buggle antwortete, dass er sich gerne kundig mache, ob eine solche Markierung in einem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis stehe. Die neu angeschaffte Tempoanzeige werde auch wieder in der Färberstraße angebracht. Dann könne überprüft werden, wie häufig das Tempolimit überschritten werde. Auch Geschwindigkeitskontrollen seien von der Verwaltungsgemeinschaft zugesagt worden, sobald der neue Blitzeranhänger geliefert sei.

Neubeschaffung von Sirenen

Obwohl das Gremium mit großer Einigkeit bereits die Beschaffung neuer Sirenen abgelehnt hatte, kam erneut die Frage auf, ob die Gemeinde Böttingen, ähnlich wie umliegende Kommunen, die Thematik doch angehen solle. Der Vorsitzende erläuterte, dass es in der Tat einige Gemeinden gebe, die neue Anlagen installieren würden. Allerdings müsse man sich klarmachen, dass ein solches Gerät knapp 20 000 Euro koste und vermutlich eines zur Abdeckung der gesamten Ortsbebauung nicht ausreiche. Das Gremium sei sich nach wie vor einig, hier keine Investition zu tätigen, heißt es.

Wasser auf dem Friedhof

Bei der Sitzung wurde angefragt, wann das Wasser auf dem Friedhof wieder angeschaltet werde. Der Vorsitzende teilte mit, dass man wie in jedem Jahr die Nachtfröste abwarte, um die Leitung nicht zu beschädigen. Ein Hinweis werde im Amtsblatt veröffentlicht.

Chlorgeruch im Wasser

Ein Mitglied des Gremiums erkundigte sich, ob es sein könne, dass derzeit vermehrt Chlor im Trinkwasser sei. Seit einigen Tagen sei Chlorgeruch feststellbar. Der Vorsitzende teilt mit, dass die Hohenberggruppe aktuell die Anlagen des neu gebauten Wasserwerks Beuron-Langenbrunn in Betrieb nehme. Ein Hinweis werde im Amtsblatt veröffentlicht.