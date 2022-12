Schuler Präzisionstechnik ehrt Jubilare

Die Weihnachtsfeier der Gosheimer Schuler Präzisionstechnik KG ist jüngst in der Jura-Halle gefeiert worden.In der festlich dekorierten Halle berichtete Martin Schuler zuerst über den guten Geschäftsverlauf im Jahr 2022 und konnte auch schon einen positiven Ausblick auf das Jahr 2023 geben. Im zweiten Programmpunkt wurden im festlichen Rahmen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für insgesamt 210 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Vier Jubilare sind bereits seit 25 Jahren Teil von Schuler Präzisionstechnik. „Dass so viele Mitarbeiter dem Unternehmen über viele Jahre die Treue halten macht uns sehr stolz und überaus dankbar“, so die beiden Geschäftsführer. Vier weitere Mitarbeiter, die 2022 das Rentenalter erreicht haben, wurden in den Ruhestand verabschiedet. Die Geschäftsführer Bernd und Martin Schuler ließen den Werdegang jedes Einzelnen Revue passieren, dankte allen Geehrten für das große Engagement, die langjährige Treue und die wertschöpfende Mitarbeit. Persönlich überreichten sie den Jubilaren Urkunden, ein Sach- und ein Geldgeschenk und den Rentnern Geschenkkörbe.