Schulen organisieren gemeinsamen Skitag

Die derzeit sehr guten Schneeverhältnisse haben die Böttinger und Kolbinger Schule ausgenutzt, um einen gemeinsamen Wintersporttag am Böttinger Skihang zu veranstalten. Von Schneemangel war dieses Jahr nicht die Rede, da der lang ersehnte Schnee in Massen vorhanden war. Allen Teilnehmern wurden Urkunden übergeben, den Schulbesten in den beiden Disziplinen, getrennt nach Jungen und Mädchen, Gold-, Silber- und Bronzemedaillen überreicht.

Die Kolbinger Schule hatte laut einer Pressemitteilung einen Bus-Pendelverkehr eingerichtet, um alle Schüler nach Böttingen und wieder nach Kolbingen zu fahren. So trafen sich die Skifahrer der beiden Schulen und die Schlittenfahrer der Böttinger Schule am Skihang und vergnügten sich mit Skiern, Bobs und Schlitten auf der Piste, die vom Skiliftteam bestens präpariert war. Unermüdlich lifteten sie nach oben oder zogen durch den Schnee stapfend ihre Bobs und Schlitten nach oben, um in rasanter Fahrt nach unten zu sausen.

Ein Hauch von Weltcup-Atmosphäre kam bei den Ski- und Schlittenrennen auf, bei denen die Schülerinnen und Schüler viel Einsatz und Ehrgeiz zeigten. Es gab keine Ausfälle, da die Kurse fair gesteckt waren. Nach den Rennen stärkten sich die Schüler mit einer heißen Wurst mit Wecken, um die noch bleibende Zeit für mehrere Fahrten mit Ski oder Schlitten zu nutzen. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein hatten die Schüler beider Schulen viel Spaß bei diesem ungewöhnlichen Schultag. Darüber waren sich auch die beiden Rektoren Robert Frech und Walter Ströbel einig.