Schuften für den guten Zweck

Das Team um Metzgermeister Manuel Mueller in Wehingen hat am kürzlich veranstalteten verkaufsoffenen Sonntag einen Tag lang für einen guten Zweck geschuftet. Am Ende kamen 1100 Euro für eine Einrichtung heraus, die den Kindern krebskranker Eltern hilft.

Auf dem Speisezettel stand „Flammlachs in pikanter Senfsauce vom Grill“. Diese Spezialität hat bei den Marktbesuchern eine große Nachfrage ausgelöst, so dass das Team reichlich beschäftigt war, dem Ansturm gerecht zu werden. Die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, obwohl für die Mitarbeiter am Ende nur ein großes Lob vom Chef übrig blieb. Denn: Der Erlös dieser Aktion, der sich immerhin auf die stolze Summe von 1100 Euro belief, stiftete die Metzgerei Müller an „KIKE“, das ist eine Einrichtung der Uni-Klinik Tübingen, die Hilfe für Kinder krebskranker Eltern anbietet.

„Bei allen Belastungen, die die Eltern haben“, so heißt es in einer Broschüre der Klinik, geraten die Probleme der Kinder leicht aus dem Blickfeld. Viele Eltern sind unsicher, wie sie in dieser Situation mit ihren Kindern umgehen sollen“. Daher bietet der Psychologische Dienst und die Psychosoziale Krebsberatungsstelle des Tübinger Tumorzentrums den KIKE-Kindern und ihren Eltern vielfältige Unterstützung an. Also ist dieses Geld wirklich gut angelegt.

Wer spenden möchte, kann dies unter folgenden Daten tun: Empfänger UKT/Tumorzentrum Baden-Württembergische Bank Stuttgart. IBAN: DE41600501017477503793 BIC:SOLADEST600 BLZ 60050101 Konto Nr. 7477503793 Verwendungszweck: D7001223 KikE (bitte angeben).