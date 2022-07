Schülerinnen und Schüler erhalten Zertifikate

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Realschule Gosheim-Wehingen erhalten am Ende des Schuljahres 2021/22 ihre Zertifikate der Universität Cambridge sowie des französischen Institutes Freiburg.

Die Cambridge-Schüler hatten sich im Frühjahr in einem Vorbereitungskurs der Volkshochschule unter Leitung von Astrid Schutzbach auf die anspruchsvolle Englisch-Prüfung „Preliminary English Test (PET) for Schools“ vorbereitet. In Französisch wurden die Schüler von Realschullehrerin Sabine Vogt auf die DELF-Prüfung, bestehend aus einem schriftlichen Teil und einem mündlichen Prüfungsgespräch (Kompetenzniveau A2), vorbereitet.

Beim PET-Examen werden schriftlicher Ausdruck, Lese- und Hörverständnis sowie mündliche Sprachfertigkeit auf dem Kompetenzniveau B1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen getestet. Das Zertifikat bescheinigt erweiterte Grundkenntnisse der englischen Sprache und eine angemessene Anwendung in alltäglichen Situationen.

Jonas Kummer, Lukas Wiens, Jana Geiger, Sophia Hadjio, Laura Reger, Anneliese Leichner und Sofia Matveeva haben die PET-Prüfung sehr erfolgreich abgelegt.

Die international anerkannten DELF-Zertifikate für Französisch haben folgende Schülerinnen und Schüler erhalten: Roselina Bertsche, Caroline Egle, Katharina Martin, Anna Patricia Sigrid Rosa Hagen (A1) und Ümmühan Karaca, Kayra Gökay, Daniel Kretinin, Jonas Kummer, Elena Rehlinger und Antonia Süss.

Es ist geplant, auch im kommenden Schuljahr, wieder einen PET-Vorbereitungskurs für Realschüler Klasse 9 anzubieten. Ein angemessener Wortschatz, gute Grammatikkenntnisse und die Motivation, eine schriftliche und mündliche Prüfung abzulegen, sind die Teilnahmevoraussetzungen. Auch das Französisch-Zertifikat wird im Schuljahr 2022/23 schulintern angeboten.