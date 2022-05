Schüler schnuppern in digitale Welten

Die Bildungsplattform „Expedition digital“ gastierte vor Kurzem am Gymnasium Gosheim-Wehingen. Die Bildungsplattform befindet sich in einem zweistöckigen Truck. Schülerinnen und Schüler erfahren hier, wie die Digitalisierung die Berufswelt verändert: welche Chancen sie bietet, und welche neuen Berufe damit einhergehen.

Wie das Gymnasium mitteilt, können Schüler im Truck bis zu 15 Stationen durchlaufen. Zu diesen Stationen gehören zum Beispiel ein Roboter, den man für eine bestimmte Aufgabe programmieren kann, und eine Maschine, die die Spannung von Muskeln und die Bewegung von Augen in Computerbefehle umsetzt.In den Truck eingeladen waren die Klassenstufen 8 bis 10.

Der Truck fährt alle weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg an. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Landes Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Industrieverband Südwestmetall.