Schnelltests auf dem Heuberg

Auch auf dem Heuberg laufen die Corona-Schnelltests. Die Bürgermeister des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Heuberg haben sich jüngst über das bisherige Angebot an Corona-Schnelltests ausgetauscht.

Testmöglichkeiten bestehen aktuell montags, mittwochs und freitags (jeweils von 18 bis 20 Uhr) im Café im Gesundheitszentrum in Gosheim (außerdem gibt es am Karsamstag, 3. April, dort zwischen 16 und 17 Uhr einen extra Termin). Dienstags, donnerstags (ebenfalls von 18 bis 20 Uhr) und samstags (8 bis 11 Uhr) wird am Parkplatz der Schlossberghalle in Wehingen getestet, und freitags von 17.30 bis 19 Uhr in der DRK-Räumen in Deilingen in der Gartenstraße 19.

Zum Corona-Test muss eine FFP2 Maske getragen werden. Die kommunalen Teststrukturen werden von den jeweiligen DRK-Ortsvereinen betrieben. Bis zu 40 Tests werden dabei pro Tag nachgefragt.

Im Anschluss an den Test erhalten die getesteten Personen eine schriftliche Bescheinigung über das Ergebnis. Es dürfen nur symptomfreie Personen bei den Teststellen des DRK getestet werden. Personen mit Corona-Symptomen werden gebeten, sich im Corona-Testzentrum des Landkreises Tuttlingen am Klinikum in Spaichingen testen zu lassen.

Die steigenden Inzidenzzahlen werden von den Bürgermeistern mit Sorge betrachtet. Gleichzeitig wolle der Heuberg aber vorbereitet sein, sollte es mit Lockerungen im Alltagsleben – die an einen negativen Schnelltest gebunden sind – losgehen, so die Pressemitteilung vom GVV. „Sobald für unseren Einzelhandel und für unsere Gastronomie die Möglichkeit besteht, Kunden mit einem negativen Schnelltest zu bedienen, werden wir die entsprechenden Testkapazitäten geschaffen haben. Wir sind auch auf einen größeren Ansturm an Testwilligen vorbereitet. Darüber hinaus besteht durch unser geschultes Personal der DRK-Ortsvereine und weitere Anbieter die Möglichkeit, die Bürgertests auch in den Morgenstunden vorzunehmen“, so die Heuberg-Bürgermeister. Die bereits funktionierenden Teststrukturen in den Kindergärten und Schulen durch die niedergelassenen Mediziner und Apotheker werden beibehalten. Aktuell laufen zudem die Vorbereitungen zur Testung der Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien.

Auch Firmen bieten erste Schnelltests an. So konnte sich zum Beispiel am vergangenen Dienstag die Belegschaft der Volz Gruppe GmbH in Deilingen erstmalig auf Corona mit Hilfe von Schnelltests testen lassen. In Zusammenarbeit mit der Stadtapotheke Schömberg wurde ein Testkonzept erarbeitet.

Die Tests werden in dem Unternehmen künftig einmal wöchentlich angeboten. Ersthelfer der Volz Gruppe GmbH wurden entsprechend qualifiziert und die Tests finden weiterhin unter Aufsicht der Stadtapotheke Schömberg statt. Zugänglich sind die Tests auch für die Öffentlichkeit. Bei Interesse kann man sich über die Internetplattform der Stadtapotheke Schömberg kostenfrei anmelden.