Schnelles Internet in Deilingen kommt näher

Im April 2022 soll etwa die Hälfte des Deilinger Gemeindegebiets ans schnelle Internet angeschlossen sein. Der Gemeinderat hat jetzt mit entsprechenden Vergaben den Weg dafür geebnet.

Der Breitbandausbau (FTTB-Technik) in der Gemeinde Deilingen mit Glasfasertechnik im Betreibermodell wird vom Bund und vom Land Baden-Württemberg mit insgesamt 90 Prozent der förderfähigen Baukosten bezuschusst. Das Ausbaugebiet umfasst etwa die Hälfte des gesamten Gemeindegebiets und beinhaltet alle Gewerbegebiete, die Anbindung der Grundschule, sowie weitere öffentliche Gebäude und der bisher unterversorgten Wohngebiete (Versorgung mit weniger als 30 Mbit/s). Mehr als 300 Hausanschlüsse werden im Zuge des Ausbaus mit Glasfasertechnik hergestellt.

Bei der öffentlichen Ausschreibung der Bauleistungen hat die Firma KTS aus Heilbronn mit einer Bruttoangebotssumme von 2 156 529,64 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Insgesamt haben elf Baufirmen am Wettbewerb teilgenommen. Für die Gemeinde ist es erfreulich, dass die geschätzten Baukosten von 3,046 Millionen Euro mit dem Angebot der Firma KTS deutlich unterschritten werden können.

Die Bauarbeiten sollen am 19. April beginnen zum 31. März 2022 vollendet sein. Die NetCom BW hat dann als Betreiberin des örtlichen Glasfasernetzes der Gemeinde Deilingen maximal sechs Monate Zeit, um das örtliche Glasfasernetz in Deilingen in Betrieb zu nehmen.

Sanierung im Fichtenweg

Der Fahrbahnbelag im hinteren Teil des Fichtenweges ist nahe an der Böschung aufgerissen und muss auf einer Länge von etwa 100 Metern erneuert werden, gab Bürgermeister Albin Ragg in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Zuvor sollte der Untergrund der Straße verbessert werden. Die Kosten betragen insgesamt etwa 18 000 Euro.

Die Gemeinde Deilingen möchte ihre Wasserversorgung in den Hochbehälter Steig und Nachtweide modernisieren. Die elektrotechnischen Arbeiten und die verfahrenstechnischen Arbeiten wurden beschränkt an Firmen aus der Region ausgeschrieben. Für die elektrotechnische Ausrüstung (Schaltschrank, Steuertechnik und Regeltechnik) hat die Firma eggs Elektroanlagen GmbH aus Pliezhausen mit einer Angebotssumme von brutto 58032,22 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und für die verfahrenstechnischen Arbeiten hat die Firma Franz Lohr GmbH aus Ravensburg zum Bruttopreis von 32 609,02 Euro das wirtschaftlichste Angebot eingereicht.

Die Bauarbeiten werden im Laufe des Jahres 2021 zusammen mit dem Rohrleitungsbau im Tannenweg ausgeführt. Die Tiefbauarbeiten führt die Firma Friedrich Stingel GmbH aus Schwenningen am Heuberg für die Gemeinde Deilingen aus.

Mehrfamilienhaus entsteht

Zum Abbruch des Gebäudes Plettenbergstraße 8 und zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten auf demselben Grundstück erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen.

Schon seit dem 12. März gibt es eine Corona-Teststelle durch die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes im Gebäude Gartenstraße 19. Da die vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Testkits zu Neige gehen, hat die Gemeinde Deilingen eigene Testkits nachbestellt. Die DRK-Ortsgruppe wird auch die Tests bei den Grundschülern, beginnend ab dem 12. April, vornehmen. Es besteht keine Testpflicht für Schüler.