Schneeräumfahrzeug kommt ins Rutschen

Auf der Kreisstraße 5904 – Wehingen-Böttingen – ist am Freitag, gegen 9 Uhr, ein Schneeräumfahrzeug ins Rutschen gekommen und mit einem VW Passat kollidiert. Der 47-jährige Fahrer des Räumfahrzeuges war in Richtung Wehingen unterwegs und rutschte auf der abschüssigen Straße auf die Gegenspur. Dort kam es zur Kollision mit einem VW Passat eines 77-jährigen Autofahrers. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Der 77-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden.

