Schneepflug drückt Hausfassade in Gosheim leicht ein

Ein Schneepflug ist am Montagmorgen in der Industriestraße auf schneeglatter Fahrbahn und bei Straßengefälle gegen ein geparktes Auto und gegen die Fassade eines Bürogebäudes gerutscht. Dabei drückte der Pflug die Fassade leicht ein. Der 24-jährige Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Personen, die sich im Bürogebäude aufhielten, blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 40 000 Euro.