Schneemangel setzt Ski-Club zu

Auf eine weniger gute Skisaison 2019/2020 hat Holger Sauter, Vorsitzender des Ski-Clubs Egesheim, in der Jahreshauptversammlung des Vereins zurückgeblickt. In der Wintersaison 2020/21 verzichtet der Verein wegen Corona ganz auf Aktivitäten.

Aufgrund der bescheidenen Schneelage konnte im vergangenen Winter der Schlepplift am Egesheimer Skihang nur einen einzigen Tag in Betrieb genommen werden. Auch die Skikurse, das Skirennen sowie die Wintertage der Grundschule Reichenbach und des Kindergartens Egesheim konnten aufgrund des mangelnden Schnees nicht stattfinden, was Holger Sauter in seinem Bericht sehr bedauerte. Neben der wöchentlichen Lauftreffen der langjährigen Nordic-Walking-Gruppe im Sommer 2019, bot der Ski-Club nach Jahren der Pause ab Oktober wieder Ski-Gymnastik in der Egesheimer Gemeindehalle an, was mit 14 Teilnehmern gut angenommen wurde.

In der Vorstandschaft und im Ausschuss gab es keine Neuerungen. Alle 13 Mitglieder wurden unter der Wahlleitung von Bürgermeister Hans Marquart einstimmig auf ein weiteres Amtsjahr gewählt.

Kassierer Siegfried Stier musste von einem Minus im Kassenstand zum Vorjahr berichten. Geschuldet sei dies im Besonderen den fehlenden Einnahmen im Winter aus den bereits erwähnten Gründen und den Reparaturkosten des Skibobs. Der Kassenstand selbst befand sich trotzdem in einwandfreiem Zustand, und so wurde die Vorstandschaft einstimmig durch Kassenprüfer Alexander Reiser und die Versammlung entlastet.

Für das kommende Jahr sind aufgrund der Pandemie keine Aktivitäten für die Wintersaison geplant. Auch die Hüttenbewirtung für Mitglieder ist aktuell aufgrund der beengten Verhältnisse und der Auflagen nicht umzusetzen. Der Schlepplift wird nach aktuellem Stand nicht aufgebaut und auch die traditionelle Skiausfahrt an den Sonnenkopf im März wird nicht stattfinden.

Die Durchführung der Sommersaison mit Maiwanderung, Nordic-Walking, Urlaubsbewirtung und Schlachtplatte muss je nach Pandemieverlauf kurz vor den Ereignissen neu bewertet werden.