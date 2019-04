„Schneedeppchen“ und die sieben Zwerge

Einen im wahrsten Sinne des Wortes märchenhaften Abend haben am Samstag rund 350 Besucher in der Deilinger Gemeindehalle erlebt. Das auf dem Heuberg schon bestens bekannte SeppDeppseptet hat die Gäste auf eine musikalisch-parodistische Reise durch die Grimm’sche Märchenwelt entführt und sie dabei so richtig verzaubert, indem sie „den geheimnisvollen Legenden und Mythen auf ihre Art und Weise auf den Grund“ gingen.

Die Erwartungen an die neue Performance waren hoch und sie wurden nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Das Deppen-Ensemble rund um ihren Chef, namens Sepp, zogen alle Register ihres musikalisch-parodistischen Könnens und strapazierten damit die Lachmuskeln des munter mitgehenden Publikums.

Phänomenale Instrumentalkünste

„Erleben Sie nun die wahren Geschichten, den Märchen kann ja jeder dichten“, meinte der Sepp zu Beginn des rund zweieinhalbstündigen Programms, an dessen Auftakt natürlich musikalische Kostproben ihrer phänomenalen Instrumentalkünste standen.

Am Anfang stand das Rumpelseppchen, von Felix Franzl exzellent in Szene gesetzt, der seine Rumpelseppchen zu neuem Leben erweckt und sie allerhand Unfug treiben lässt. Alles wird perfekt in poppige oder klassische Musik eingebettet, so dass man Ahnung von der hohen Spielkunst aller Beteiligten bekommt. Auch das „Schneedeppchen“ mit den Sieben Zwergen, das, auf keine weltlichen Genüsse verzichtend, so heiß umworben wird, bis es schließlich, begleitet durch die Bach’sche Tocata und Fuge, stirbt und mit dem Choral aus der Mahlerschen Auferstehungssinfonie wieder zu neuem Leben erweckt wird. – Eine herrliche Parodie über Leben und Tod!

Große Klasse auch das Märchen von „Sepp im Glück“, gespielt vom Chefsepp selbst, der seine vom Meister geschenkte Trompete über mehrere Stationen mit Minderwertigem tauscht, bis er am Ende von der zauberhaften Ballerina Robin einen magischen Taktstock bekommt, mit dessen Hilfe er seine Mitstreiter zu musikalischen Eskapaden führt.

Immer wieder blitzt das instrumentale, aber auch das parodistisch-tänzerische Können der Akteure auf: Das Publikum ist fasziniert. Schließlich wird es mit dem Wolf, gespielt von Michael Rast, und den sieben Depplein richtig dramatisch, als dieser durch geschickte Manipulation seiner Tuba die Geißlein reinlegt und auffrisst. Aber der coole Agent 008 in Person von Jonathan Baur befreit die Geißlein aus Isegrimms Bauch und stellt sie nacheinander dem Publikum vor: Aileen Jenter, Amelie Brall und Raphael Manno (Horn), Valentin Erny, Robin Nikol und Sebastian „Sepp“ Gröller (Trompete) sowie Felix Franzl (Akkordeon).

Dann mündet alles noch in ein grandioses Finale. Das Publikum steht und klatscht frenetisch Beifall. Die Seppdeppen haben wieder einmal mit ihrem neuen Programm ins Schwarze getroffen.