Schneebruchschäden auf dem Heuberg sind enorm

Die großen Schneemengen vom Januar haben in den Hochlagen des Landkreises Tuttlingen zu Schneebruchschäden im Wald geführt. Betroffen sind viele Privatwälder, besonders im Bereich von Gosheim bis Königsheim und von Deilingen bis Dürbheim. Die meisten Schäden sind auf Gemarkung Böttingen zu verzeichnen. Das Forstamt organisierte für betroffene Privatwaldbesitzer am Dienstagabend eine Informationsveranstaltung in der Gemeindehalle Böttingen.

„Es kommt eine Schneewalze auf uns zu“, so berichtete das Wetteramt, betroffen sei die Höhenlage von 840 bis 1000 Meter – und so geschah es auch. Der feuchte Schnee blieb auf den Bäumen hängen, Sturm kam dazu, und die Bäume hat es regelrecht zusammengedrückt. Die Situation ist schlimm, da der vergangene Sommer zusätzlich sehr trocken war. So kam es auf 15 Heuberg-Gemarkungen zu einer starken Schädigung mit mehr als 1200 Hektar Wald mit einer Schadmasse von 23 000 Festmetern. Anhand von Bildern wurden die Brennpunkte mit großen, lichten Baumlöchern bei der Informationsveranstaltung verdeutlicht.

Der stellvertretende Forstamtsleiter Leo Sprich vom Landratsamt Tuttlingen erklärte im Beisein von Bürgermeister Benedikt Buggle, vielen Förstern und Mitarbeitern die Situation beim Thema „Schneebruch Heuberg“. „Wir müssen bestmöglichst mit dem Thema umgehen“, sagte der Leiter des Forstreviers Reichenbach, Stefan Schrode, und sprach über die Schwierigkeiten der schonenden Holzaufarbeitung und „beeinträchtigten Waldfunktion“. Die Arbeitsgruppe „Schneebruch“ beim Kreisforstamt biete Hilfe an, um Folgeschäden des Trockensommers mit Borkenkäfer-Massenvermehrung zu reduzieren, und um eine erneute Katastrophe zu verhindern.

Leo Sprich erklärte die Pflichten der Waldbesitzer: Sie müssten vorbeugen und gegenseitig Rücksicht nehmen im Forstschutz und Forstrecht. Der Schwerpunkt liege auf der Gemarkung Böttingen, sagte Sprich: Es gebe Schäden in allen Waldbesitzarten, dazu zähle auch das Laubholz. Ein Hauptziel sei, die Schutzmaßnahmen gegen die Käferarten Buchdrucker und Kupferstecher durchzuführen mit Berücksichtigung der Vorschriften und Anordnungen des Forstamts.

Die Schneebruchschäden müssten bis 8. April beseitigt sein – es werde zwar schwierig, dies umzusetzen, aber eine dreiwöchige Verlängerung der Frist sei möglich. Wenn bis dann nichts passiert sei, könne es ein Bußgeld bis zu 2500 Euro geben, und das Forstamt beauftrage einen Unternehmer. Nach dem Landeswaldgesetz sollte im Zeitfenster bis Juni alles aufgeräumt und „sauber“ sein.

Thomas Storz von der kommunalen Holzverkaufsstelle sprach von verschiedenen Schadtypen von leichten bis starken Schädigungen bei Einzelbrüchen. Es gebe Prioritäten bei der Aufarbeitung wie Sommerhang vor Winterhang. Storz bot ein Blocksystem für gemeinsame Erschließung, für Aufarbeitung, Lagerung und Vermarktung an. Das aufgearbeitete Brennholz müsse aus dem Wald geschafft werden, auch keine Holzbeugen sollte man im Wald stehen lassen, appellierte Storz an die Waldbesitzer. Für größere Mengen würden Lagerplätze nach Absprache der Revierleiter benannt. Klein- und Kleinstmengen müssten auf zentrale Lagerplätze umgelagert werden, um eine schnelle Abfuhr der geschlagenen Bäume zu gewährleisten.

Doch nach der Aufarbeitung bleibt das Käferrisiko hoch. Bei einer größeren Kalamität gibt es eine Förderung, die Revierleiter hätten die Schadflächen gespeichert, hieß es abschließend. Für die Aufarbeitung zur Bewältigung der Schneebruchschäden gibt es vom Kreisforstamt ein Formblatt zum Ausfüllen, Rückmeldung an das jeweilige Rathaus oder an den Revierleiter.