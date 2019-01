Schnee auf dem Heuberg: Straßen und Wege gesperrt

In der Nacht zum Mittwoch hat es so stark geschneit, dass der Schneedruck auf die Bäume zur Gefahr geworden ist. Mehrere Straßen wurden gesperrt, so die Gemeindeverbindungsstraße von Deilingen nach Obernheim.

Die umgestürzten Bäume sind zwar am Vormittag weggeräumt worden, wegen der ständigen Schneebruchgefahr wird die Straße aber weiterhin gesperrt, so Deilingens Bürgermeister Albin Ragg. Die Zufahrt zum Skilift und zum Wochenendhausgebiet ist noch möglich. Auch die Straße Gosheim-Böttingen ist momentan gesperrt, gefährliche Bäume zwischen Königsheim und Böttingen ab dem Kreisel werden umgesägt, bevor sie auf die Fahrbahn stürzen.

Gefährdet sind, so Revierförster Stefan Schrode alle strecken, die durch den Wald führen, so auch beim Skizentrum. Weil die Sicherung der Wege Vorrang hat ist auch noch nicht abzusehen, ab wann das Loipennetz im Bereich Spaichingen/Primtal/Heuberg gespurt werden kann. Derzeit ist die Lage so, dass nicht gespurt werden kann. Vorrang hat, Wege und Straßen mit schwerem Gerät von umgestürzten Bäumen frei zu räumen, so Förster und Loipenspezialist Eberhard Geißler. So ist zum Beispiel momentan im Birental kein Durchkommen. Die Loipen durch den Wald auf dem Heuberg sind bis auf Weiteres gesperrt.

Wintersportlern und Wanderern wird dringend geraten, die Waldgebiete zu meiden.