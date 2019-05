Schlossberghalle bekommt öffentliches WLAN-Netz

Auf Empfehlung des Bauausschusses hat der Gemeinderat bauliche Ergänzungen und Anschaffungen bei der Schlossberghalle beschlossen. Dies sind laut Pressemitteilung die Umprogrammierung Lüftungsanlage und Beleuchtungsanlage, eine Ergänzung der Schließanlage, der Umbau von ELA-Schaltschrank und Bühnenscheinwerfer sowie Nachbesserungsarbeiten im Raucherraum.

Die Festinstallation eines Beamers im Foyer, der Einbau einer Osmoseanlage für die Spülmaschinen sowie die Anschaffung von Stehtischen werden nochmals überprüft. Um Rutschungen in den Grünanlagen im Hangbereich zu vermeiden, werden durch den Bauhof entsprechende Befestigungen mit Rundhölzern gesetzt, so die Mitteilung. Hinsichtlich der im Bereich des Betonsockels und der Betonsitzbank am Eingang der Halle festgestellten Mängel erfolge eine nochmaliger Vor-Ort-Termin des Architekten mit dem Lieferanten.

In der Schlossberghalle Wehingen besteht, „auch aufgrund der bestehenden Abschirmung durch das Kupferdach der Halle, nur ein sehr schwacher bzw. überhaupt kein Mobilfunk-Empfang“. Aufgrund der wiederholten Forderung von Hallennutzern und auch mit Blick auf die schlechte Erreichbarkeit von Angehörigen von Rettungsdiensten und der Feuerwehr in der Halle, beschloss der Gemeinderat daher die Firma Elektrotechnik Moosbrucker in Kooperation mit dem Netzwerkspezialisten it@business zum Gesamtpreis von 3703 Euro mit der Installation eines öffentlichen WLAN-Netzes in der Halle zu beauftragen.

Aufgrund des Höhenunterschieds besteht im Bodenbereich um die Stämme der Bäume auf dem Schulhof der Schlossbergschule Wehingen laut Mitteilung ein erhöhtes Unfall-/Verletzungsrisiko. Aus diesem Grund sowie mit Blick auf den erhöhten Pflegeaufwand im jetzigen Zustand wurden durch die Verwaltung Angebote zur Anbringung von Abdeckgittern/Baumschutzscheiben eingeholt. Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung von insgesamt acht Abdeckungen aus Gusseisen zum Gesamtpreis von 3745 Euro. Die Installation sowie ergänzende Pflasterarbeiten werden vom Bauhof Wehingen durchgeführt.

Den durch die Freiwillige Feuerwehr beantragten und bereits im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Anschaffungen (Beschaffung einer neuen Software, Funkmeldeempfänger sowie von neuen T-Shirts für die Jugendfeuerwehr) stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Auf Hinweis in der Sitzung wird sowohl die Wanderwegebeschilderung zum Bürgle als auch die Hinweisbeschilderung für den Kraftverkehr überprüft. Für die Zugangsstraße zum Bürgle-Parkplatz wurde durch die Verwaltung bereits ein Überprüfungsauftrag erteilt.