Schlackestaub gerät in Brand

In einem Metallveredelungsbetrieb an der Wehinger Wengenstraße ist es am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einer Brand- und Rauchentwicklung gekommen. Laut Polizeiangaben ist angesammelter Schlackestaub in Brand geraten.

Ein Mitarbeiter entdeckte den Brand und verständigte die Feuerwehr, die das Geschehen rasch unter Kontrolle brachte. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung oder Fahrlässigkeit. Die Feuerwehren aus Wehingen und Gosheim waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen am Einsatzort, das DRK mit zwei Fahrzeugen. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert. Es wurde niemand verletzt.