Schlachtplatte schmeckt auch bei Sonnenschein

Eigentlich sollte es am Schlachtfest eher kalt und neblig sein. Am Sonntag jedoch herrschte strahlendes Spätherbstwetter. Aber das Schlachtfest steht nun mal fest im Kalender des Musikvereins Wehingen, auch wenn es einen bei dieser Wetterlage eher in die Natur zog. Vielleicht half da auch noch das musikalische Angebot. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein aus Engelswies, am Nachmittag der Musikverein Wittershausen. Zum Abschluss ließen die Wehinger Senioren diesen Tag ausklingen. Das Essensangebot wurde gerne angenommen, und so entwickelte sich über den Mittag ein reger Betrieb, der mit einer Kaffee- und Kuchenrunde am Nachmittag fortgesetzt wurde. Bei der Tombola zog die Glücksfee Udo Nawrath als Hauptgewinner. Dieser freute sich über die gewonnenen 250 Euro. Daneben gab es noch zahlreiche weitere Preise zu gewinnen.