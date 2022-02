Schießfehler verderben SC-Gosheim-Talenten bessere Platzierung

Auf den Strecken in Clausthal-Zellerfeld sind jüngst die deutschen Jugendmeisterschaften im Biathlon ausgetragen worden. Zu den deutschen Meisterschaften zählten ein Einzel- und ein Sprintrennen. Zum Abschluss wurde ein Massenstartrennen ausgetragen, das nicht zur deutschen Meisterschaft zählte. Vom Ski-Club Gosheim waren Julia Vogler und David Keller vom Landesverband für die Wettkämpfe nominiert worden.

David Keller haderte bereits seit Wochen mit instabilen Schießleistungen. Diese Schwankungen zogen sich auch im Einzelrennen über 12,5 km der Jugendklasse I männlich (Jahrgänge 2005 & 2006) fort. Bei schwierigen äußeren Bedingungen konnte David Keller zwar eine der schnellsten Laufzeiten der Altersklasse aufweisen, jedoch waren insgesamt 15 Schießfehler (5/4/4/2) zuviel, da jeder Fehler mit einer Strafminute sanktioniert wird. Er erreichte Platz 19. Der Tagessieg ging an seinen Teamkollegen David Schmutz (DAV Ulm), vor Luca Tizian Eberhardt (SV Frankenhain) und Moritz Rombach (SC Schönwald).

Im Einzelrennen der Juniorinnen über 12,5 km startete Julia Vogler nach guten Schießleistungen in den Vorwochen mit hohen Erwartungen. Im Liegendschießen verfehlt sie keine Scheibe, im Stehendanschlag fehlte es ihr an der gewohnten Stabilität. Mit insgesamt fünf Schießfehlern (0/3/0/2) erreichte sie den guten Platz 8. Deutsche Meisterin der Juniorinnen wurde Luise Müller (SV Grün-Weiß Pirna) vor Mareike Braun (DAV Ulm) und Natalie Keller (SV Frankenhain).

Am zweiten Tag wurden die deutschen Jugendmeister im Sprint ermittelt. Im Gegensatz zum Einzelrennen wird beim Sprint nur zweimal geschossen, Schießfehler werden mit Strafrunden statt mit Strafzeiten sanktioniert. In der Jugend I über 7,5 km konnte David Keller an diesem Tag seine bisher beste Saisonleistung abrufen. Zwar verfehlte er fünf Scheiben (3/2), war aber in der Loipe nicht aufzuhalten. Mit der besten Laufzeit des Tages belegte er Platz 5 und verfehlte eine Medaille nur knapp. Deutscher Jugendmeister wurde Tony Noll (SC Ruhpolding) vor Jannis Dold (SC St. Märgen) und 3. Luc Richter (SSV Altenberg).

Julia Vogler kam über 7,5 km im Rennen der Juniorinnen als Neunte ins Ziel. Wie am Vortag blieb sie im Liegendschießen fehlerfrei, hatte im Stehendschießen aber Probleme. Drei Schießfehler (0/3) und eine solide Laufleistung führten zu einem zufriedenstellenden Tagesergebnis. Der Titel der deutschen Juniorenmeisterin ging an Mareike Braun (DAV Ulm)), die sich vor Lara Vogl (SC Partenkirchen) und Emily Schumann (SV Frankenhain) durchsetzen konnte.

Der Massenstart über 10 km verlief für David Keller nicht zufriedenstellend. Er startete gut ins Rennen und konnte die ersten beiden Runden in der Spitzengruppe mitwirken. Durch einen Sturz verlor er aber viel Zeit und seinen Rhythmus und kam an Platz 17 ins Ziel. Der Tagessieg ging David Schmutz (DAV Ulm), vor Marlon Eidtloth (SK Nesselwang) und Jannek Derr (SSV Altenberg).

Julia Vogler konnte über die 10 km der Juniorinnen eine solide Leistung zeigen. Bei schwierigen Schießbedingungen verfehlte sie zwar neun Scheiben (2/3/2/2) konnte aber in der Loipe eine gute Leistung zeigen und belegte Platz 8. Das Rennen gewann Lara Vogl (SC Partenkirchen), vor Natalie Keller (SV Frankenhain) und Jana Fiedler (SK Winterberg).