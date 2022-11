Schiedsrichterchor Zollernalb auf Konzertreise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum dritten Mal führte Erich Wellenzohn seinen Schiedsrichterchor, dem er seit 29 Jahren angehört und dessen Vorsitzender er seit 22 Jahren ist, in seine Heimat Südtirol, in den oberen Vinschgau. Eine interessante Reise, die den Teilnehmern gut gefiel und besonders die neuen Sängern des Chores begeisterte.

Vorbei am Bodensee, durch den Arlbergtunnel und über den Reschen-Pass erreichte die Reisegruppe den Vinschgau, wo das Parkhotel „Zur Linde“ in Schlanders Unterkunft bot.

Gleich nach der Ankunft wurde Laas besucht, wo der reinste Marmor der Welt abgebaut wird. Seit 1550 besteht der Marmorsteinbruch im Laaser Tal auf 2250 Metern Höhe. Heute ist der Betrieb ein Schweizer Privatunternehmen, das einen Arbeitsplatz für 60 Personen bietet. Franz Waldner führte noch in die Pfarrkirche „Johannes der Täufer“ und auf den Friedhof, der Abschluss der Führung fand im privaten „Marmor-Museum“ von Franz Waldner statt.

Am zweiten Reisetag war vormittags eine Besichtigung von Schlanders. Der Ort, der den höchsten Kirchturm Tirols mit 90,6 Meter hat, zählt 6000 Einwohner.

Nach dem Mittagessen ging die Fahrt nach Kastelbell-Galsaun, wo im „Rebhof“ der Familie Leo Forcher das Konzert mit „Liedern vom Wein“ stattfand. Auch Mitglieder des Chores aus Kastelbell-Tschars, dem Heimatort von Erich Wellenzohn waren anwesend.

Der dritte Reisetag stand im Zeichen der „Kleinen Dolomiten-Rundfahrt“, Richtung Meran, Bozen, Karer-Pass und Karer See. Ein herrlicher Blick auf den Rosengarten und das Latemar ermunterte die Sänger zum Liedvortrag auf dem Pass-Parkplatz. Weiter ging die Fahrt über Canazei, das Sella-Joch mit Blick auf die Marmolada (3342 Meter) und die Sella-Gruppe. Durch das Grödner-Tal führte die Fahrt nach Kastelruth. Richtung Klausen, Bozen ging es zurück zum Standort Schlanders.

Am Vormittag des letzten Tages wurde die Obstbaugenossenschaft „Juval“ in Kastelbell besichtigt, wo der ehemalige Geschäftsführer, die Reisegruppe durch die Anlage führte und die Situation des Obstanbaus erläuterte. Die mit modernster Technik ausgestattete Sortier- und Verarbeitungsanlage war beeindruckend. Im Hotel-Restaurant „Himmelreich“ in Tschars fand mit dem Mittagessen der Abschluss der Reise statt.

Mit einem Weinlieder-Ständchen verabschiedete sich der Schiedsrichterchor von der Wirtsfamilie Rungg und den Hausgästen und dann ging es zurück in die Heimat.