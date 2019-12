Schauspieler stellen Extremismus-Theater vor

Die Neunt- und Zehntklässler des Gymnasium Wehingen haben das Präventionstheaterstück „Achtung?!“ in der Wehinger Schlossberghalle besucht. In dem Theaterstück geht es um Extremismus.

Im Stück geht es laut einer Pressemitteilung des Gymnasium Wehingen um die beiden Freunde Lina und Tarek, die von Laura Pletzer und Daniel Neumann gespielt werden. Ihre Freundschaft besteht seit Sandkastentagen. Lina zieht mit ihren Eltern in ein „bayrisches Kaff“. Dort schließt sie sich einer rechtsextremen Gruppe an, während sich Tarek zeitgleich einer militanten islamistischen Organisation annähert. Als sie sich am Ende des Stückes wieder sehen, haben sie sich in ihren Ansichten so weit voneinander entfernt, dass sie sich nur noch hasserfüllt beschimpfen. Laut Pressemitteilung ende das Stück abrupt. Das sei aber laut den beiden Schauspielern Laura Pletzer und Daniel Neumann so gewollt, damit die Schüler zum Nachdenken angeregt werden.

Das Theaterstück ist interaktiv. Lina und Tarek gehen immer wieder aus ihren Rollen heraus und betreten den Zuschauerraum. Sie fragen die Schüler, was die möglichen Gründe für das Verhalten der beiden Protagonisten sein könnte. Laut Pressemitteilung seien die Reaktionen der Schüler aber verhalten gewesen. Das könne daran liegen, dass die Fragen größtenteils auf einfache Antworten zielten, statt tatsächlich Raum für Diskussion zu schaffen. So wurde beispielsweise gefragt, wie sich Lina nach dem Umzug fühle, welche Plakate im Hintergrund der militanten islamistischen Jugendlichen hängen und was der offensichtlich rechtsextreme Tom denn für ein Typ sei. Die Schüler sagten laut Pressemitteilung im Anschluss, dass das Stück eher für ein jüngeres Publikum gemacht sei. Der erhoffte Mehrwert der Interaktionen sei ausgeblieben.

Eine Nachbesprechung mit Vertretern der Landeszentrale für politische Bildung hat einen Tag nach dem Theaterbesuch stattgefunden, im Klassenverband und ohne LehrerInnen. Das Projekt wird von der regionalen Polizeibehörde begleitet.