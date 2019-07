Schüler mochten den „Herrn Stehle“

Im Rahmen einer stimmungsvollen Feier ist Berthold Stehle als Rektor der Schlossbergschule am Mittwochabend in der Schlossberghalle in den Ruhestand verabschiedet worden. Stehle, der insgesamt 39 „lebendige und arbeitsreiche Jahre“, davon 17 Jahre als Rektor in dieser Schule, gewirkt hat, bekam zum Abschied von Schulrat Stephan Wohlgemuth, den Kindern der Schule, den Eltern, von Bürgermeister Gerhard Reichegger, dem koordinierenden Schulleiter und tags zuvor ebenfalls verabschiedeten Rektor Robert Frech, sowie von Pfarrer Ewald Ginter und Vereinssprecher Werner Domscheit viel Anerkennung und gute Wünsche mit auf den Weg.

Schüler der Werkrealschule und der Grundschule bereiteten Stehle mit einem schönen Tanz und dem Lied „Alte Schule, altes Haus“ eine gelungene Abschiedsvorstellung, aus der man herauslesen konnte, wie sehr sie den „Herrn Stehle“ mochten und seine ruhige und stets freundliche Art im Umgang mit ihnen schätzten. Das alles spiegelte nicht den strengen Erzieher und Wegbegleiter, sondern mehr den väterlich sich um das Wohl der Kinder bemühenden Rektor wider.

Während die Eltern ihren Dank mit einer Super Note von 1,2 und einem passenden Geschenk ausdrückten, fasste Schulrat Wohlgemuth Stehles pädagogisches Wirken mit einem Blick in seine Personalakte zusammen. Er würdigte die verdienstvollen Leistungen Stehles auf diversen Ebenen des Schullebens, lobte seine pädagogische Ader und stellte seinen beruflichen Lebensweg unter das Qualitätsmerkmal Berufung, aus dem er die Kraft für sein erzieherisches Wirken schöpfte. Mit den Worten „Seien Sie gesegnet, machen Sie es gut und lassen sie sich von ganz viel Glück leiten“ endete Wohlgemuth.

Bürgermeister Reichegger meinte, Stehle habe es geschafft, den Schülern den rechten Weg zu weisen und sei als Schulleiter immer ein angenehmer Partner gewesen. In einer von Melanie Decker arrangierten Video-Sequenz kamen ehemalige Kollegen zu Wort, die unisono Stehles kollegiale Führungsqualitäten widerspiegelten und gewissermaßen ein „Schloßbergschule-Stimmungsbild“ zeichneten, das positiver hätte nicht ausfallen können. Auch sein ehemaliger Kollege, Robert Frech, betonte die „segensreichen“ gemeinsamen Jahre vom Studium bis zu diesem Abschied. Pfarrer Ginter und Sophie Heinzelmann bestätigten ihm mit nachdenkenswerten Geschichten seine segensreiche Arbeit mit den Schülern, die darauf abzielte, nicht die Schwächen der Kinder zu kritisieren, sondern ihre Talente zu entdecken und zu fördern.

Werner Domscheit sprach Worte des Dankes als Vertreter für die gute Kooperation mit den Vereinen. Anna und Marco bewiesen mit ihren Moderationseinlagen, dass sie schon früh an der Schlossbergschule gelernt haben, ihre Schule zu repräsentieren und die Erwachsenen durch das Programm zu leiten. Schließlich stimmte der Lehrerchor, der durch Stehles Nachfolgerin, Veronika Schätzle, verstärkt wurde, ein Loblied auf den ausscheidenden Chef an.

Stehle selbst war über so viel Vertrauensbeweise sehr gerührt und fasste in seinem Rückblick die wichtigsten Stationen seines beruflichen Wirkens, das auch durch den familiären Rückhalt ermöglicht wurde, zusammen, bevor die Seniorenkapelle des Musikvereins mit einem herrlichen Solo und weiteren schönen Blasmusikeinlagen den Abschied versüßten.