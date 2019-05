Schüler machen sich schlau über berufliche Zukunft

„Was möchte ich einmal werden?“ Mit dieser Frage haben sich am Freitagnachmittag Schüler der achten und neunten Klassenstufe der Realschule und die 9er des Gymnasiums beschäftigt. In der Wehinger Schlossberghalle hat die Realschule Gosheim-Wehingen unter maßgeblicher Organisationsarbeit von Werner Domscheit den 8. Berufetag organisiert. Gekommen waren Ausbildungsbetriebe des Heubergs aus Handwerk und Industrie, dem Dienstleistungsbereich – und selbst die Bundeswehr machte von der Möglichkeit Gebrauch, junge Menschen auf eine Karriere bei ihr aufmerksam zu machen.

„Für die Schülerinnen und Schüler ist dies“, so Werner Domscheit und Konrektorin Christiane Glaser von der Realschule, „eine ideale Möglichkeit, sich über ihre berufliche Zukunft zu orientieren.“ In der Realschule werden in der 8. Klasse die ersten Weichen für die Berufsfindung gestellt, die im 9. Schuljahr im Rahmen des Themenbereichs „Wirtschaft, Berufsorientierung und Studium“ ihre Fortsetzung finden. So waren also die Realschüler schon einmal „geimpft“ in die Schlossberghalle gekommen. Anwesenheit war Pflicht und ebenso die Aufgabenstellung nach einem vorgegebenen Arbeitsplan.

Da galt es nun, sich von kundigen Vertretern der Betriebe Auskünfte geben zu lassen, Perspektiven zu öffnen und erste Kontakte zu knüpfen. Manche Schüler zeigten sich auch in Begleitung ihrer Eltern, um die anfängliche Scheu zu überwinden. War aber dann erst mal das Eis gebrochen, fragten die Schüler munter drauf los und zeichneten ihre erhaltenen Informationen auf.

Bernd Moser von der Möbelmanufaktur aus Bubsheim, der zum siebten Mal bei den Berufetagen mitmacht, ist überzeugt, dass diese Plattform eine gute Möglichkeit bietet, den beruflichen Nachwuchs ausfindig zu machen. „Bisher“, so Moser, sind wird immer noch fündig geworden.“ Sebastian Hug von der AOK verspricht sich durch diese Veranstaltung auch eine Interessensverdichtung hinsichtlich eines Ausbildungsberufs bei der Krankenkasse.

Stark frequentiert war die in der Region ansässige metallverarbeitende Industrie, die es auch verstand, mittels modernster Technik für ihren Bereich zu werben. Allerdings beklagen sich die kleineren Betriebe über die übermächtige Präsenz der Großen, die beim Rennen um den beruflichen Nachwuchs oft das erste Angebot „abfischen“, so dass für die Kleinen nur noch das Ringen um den Rest übrig bleibt.

Nichtsdestotrotz gaben sich eben die Kleinen auch alle erdenkliche Mühe, ihre Claims abzustecken. Die Handwerksbetriebe wie zum Beispiel die Zimmerleute von Klaiber&Haas, die Maurer vom Bubsheimer „Bauwerk“ oder die Elektriker von Elektro Moosbrucker mussten da schon gezielt auf die Jugendlichen zugehen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Wer noch gar keinen Plan hat, der konnte sich auch bei der Agentur für Arbeit über Berufsmöglichkeiten informieren oder sich sogar für Bewerbungsgespräche „trimmen“ lassen. Eva Jäger vom Gymnasium, die sich wie ihr Kollege Bernhard Jäger von der Realschule persönlich ein Bild von der Messe machte, meinte zu unserer Zeitung: „Für den beruflichen Orientierungseinstieg ist diese Messe ideal.“