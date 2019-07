Schüler müssen Stationen finden

Das Gymnasium Gosheim-Wehingen hat einen Orientierungslauf über den Wehinger Hochberg veranstaltet. Trotz Sommerhitze machten sich Schüler und Lehrkräfte mit großem Eifer auf die Suche nach Stationen, die im Wald und in Wiesen versteckt waren. Organisiert hatte den Orientierungslauf laut Pressemitteilung Lehrer Martin Prinz.

Als einziges Hilfsmittel gab er den Teilnehmern jeweils eine Landkarte mit, in der die zu findenden Stationen eingezeichnet waren. Um zu beweisen, dass man eine bestimmte Station gefunden hatte, musste man dort seine Landkarte stanzen. Zu diesem Zweck befand sich an jeder Station eine Stanze mit einem speziellen Stanzmuster. Damit es sich nicht lohnte, Konkurrenten einfach zu verfolgen, bekamen die Teilnehmer verschiedene Suchaufträge. Außerdem starteten sie zeitversetzt. Die meisten bildeten Zweierteams. Manche wagten sich auch allein an den Start. Nicht nur Orientierungsfähigkeit war gefragt, sondern auch Tempo.

Während die meisten Teilnehmer ungefähr eine Stunde brauchten, schafften zwei Fünftklässler, Tom Hauser und Lars Lachenmaier, ihre Route in sensationellen 21 Minuten. Für diese Leistung bekamen die beiden eine Goldmedaille. Aber auch andere Teilnehmer konnten eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen, da bei der Auswertung der Ergebnisse zwischen Mädchen und Jungen und zwischen Jüngeren und Älteren unterschieden wurde. In der Kategorie der Fünftklässler siegte neben dem Jungen-Team das Mädchen-Team von Annalena Gruler und Lena Klemm. In der Kategorie der Sechst- und Siebtklässler waren Helen Hamma, Sophia Zimmerer und Elias Hugger die besten „Pfadfinder“, wobei Elias seine Goldmedaille ganz ohne die Hilfe eines Partners errang. Das Mädchen-Team von Marie Marquart und Sharon Thaller sowie das Jungen-Team von Sven Mauthe und Reangsey Ouk sicherten sich die Goldmedaillen in der Kategorie der Neunt- und Zehntklässler. Schüler der Klassen 11 und 12 bildeten mit den Lehrkräften die Kategorie der Erwachsenen. In dieser siegte Elftklässler Dominik Weber. Schon beim letztjährigen Orientierungslauf hat er eine Goldmedaille gewonnen.

Der Orientierungslauf hat am Gymnasium Gosheim-Wehingen lange Tradition. Er findet in der Regel einmal pro Schuljahr statt. Die diesjährige Auflage ist die 26..