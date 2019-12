Schüler geben Einblicke in ihre Arbeit

Bereits zum 22. Mal hat die Bubsheimer Grundschule am Sonntag ihren traditionellen Adventsbasar in und um die Schule herum organisiert. Die Schüler, Eltern und Lehrer konnten sich über einen großen Besucherandrang freuen.

Erst mit Beginn des Adventskonzertes in der benachbarten Kirche konnten die Verantwortlichen durchatmen und sich über den Erfolg der Veranstaltung freuen. Lange vorher hatten die Eltern in Kooperation mit der Schule für diesen Basar gebastelt und gebacken und Dekoration hergestellt. Das alles verkauften sie dann im Basar. Nebenbei setzten sich die Kinder der Grundschule mit einem kleinen Krippenspiel in Szene. Die Bläserklasse machte erste Spielversuche und überall im Hause wurden Aktionen wie Basteln und Kinderschminken angeboten. Der Schulchor mit Gertrud Frech war, wie immer, fester Bestandteil dieses Basars. Robert Bolsinger freute sich darüber, dass es auch in diesem Jahr gelungen sei, alle Türen zu öffnen, um den Eltern und Verwandten Einblicke in die schulische Arbeit geben zu können. Er sagte, dass ein „tolles Team aus Eltern, Lehrern und Schülern“ für einen wunderschönen Adventsnachmittag gesorgt hatten. Der Erlös der Veranstaltung fließt in den alle zwei Jahre stattfindenden Schullandheimaufenthalt bei Bauer Schmid in Waldmössingen.