Schüler beschäftigen sich mit unheilvoller deutschen Vergangenheit

Die Fotoausstellung „Das Konzentrationslager Natzweiler und seine Außenlager auf beiden Seiten des Rheins“ im Gymnasium Gosheim-Wehingen ist am Dienstagabend eröffnet worden. Eingebettet war sie zwischen zwei klageliedähnlichen Musikstücken des Schulchors mit Musiklehrer Michael Hager am Flügel. Diese lösten bei den zahlreichen Gästen Respekt für jene jungen Menschen aus, die sich intensiv mit der unheilvollen Vergangenheit deutscher Geschichte im Dritten Reich auseinandergesetzt hatten, um sie besser zu verstehen – damit sich gleiches niemals mehr wiederholen möge.

Was die Schüler zum Auftakt mit Gesang zu sagen versuchten, brachte Schulleiterin Eva Jäger bei der Begrüßung mit den Worten zum Ausdruck, dass man sich „das zarte Pflänzchen der Demokratie nicht mehr aus den Händen nehmen lassen möchte“ und auch nach dem Ableben der letzten Zeitzeugen die Erinnerung daran nicht erlöschen dürfe, um eine Wiederholung zu verhindern. So dürfe man beispielsweise stolz darauf sein, dass Sina und Moritz Fleig durch ihre Fotoreportage über die Gedenkstätte Eckerwald und den KZ-Friedhof Schörzingen ebenso einen wichtigen Beitrag zum besseren Geschichtsverständnis geleistet hätten wie die Arbeit der „Courage-Gruppe“ unter der Leitung von Michael Mattes.

Diese Arbeiten lagen auch ganz im Sinne der ersten Sprecherin der „Initiative Gedenkstätte Eckerwald e.V.“, Brigitta Marquart-Schad, die dieses große Netzwerk des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof mit seinen 50 Außenlagern zahlenmäßig beschrieb und begreifbar machte, wie sich dahinter das blanke Entsetzen über menschliches Handeln verbirgt. Mehr als 22 000 Menschen seien ermordet worden, davon 17 000 in den Außenstellen – und so sei es mehr als notwendig, eine grenzüberschreitende Erinnerungskultur aufzubauen, die in der Verleihung des „Europäischen Kulturerbe-Siegels“ eine Bestätigung gefunden habe. Aus den beiden jungen Fotografen lockte sie im Gespräch ihre gemachten Erfahrungen heraus, die durchaus geeignet sind, von den Mitschülern übernommen zu werden.

Geschichtslehrer Mattes gewährte Einblicke in die Arbeit mit seiner „Courage-Gruppe“. Hier konnten Katharina Reichegger, Lara Speck, Lea Grewin, Marie Haas, Isabelle Schanz und Leon Speck ihre Sichtweisen und ihr Geschichtsverständnis darstellen – und damit die von Marquart-Schad in Worte gefasste Entwicklung von den „einzeln geknüpften Fäden bis zum netzartigen Bilderteppich“ erklären. Deutschlehrer Daniel Finkbeiner brachte seine Musikleidenschaft mit kurzen Klavierstücken zum Ausdruck, die Freude und Trauer ambivalent zum Ausdruck brachten. Beim anschließenden Rundgang konnten sich die Besucher selbst ein Bild davon machen, wie man in einer Schule den jungen Menschen Geschichte näherbringt, die es schafft, die schreckliche Vergangenheit nie mehr wieder aufleben zu lassen.