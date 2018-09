Wie schon in den vergangenen Jahren haben Schüler der Realschule Gosheim-Wehingen zusammen mit den Vorstandskollegen der Initiative Gedenkstätte Eckerwald und ihren Lehrern Laura Brutschin, Luise Danner, Brigitta Marquart-Schad und Willi Koch die Gedenkstätte Eckerwald, die zwischen Wellendingen/Schömberg und Zepfenhan liegt, besucht.

Mit dem Bus ging es zuerst auf den KZ-Friedhof in Schörzingen. In der dortigen Kapelle erfuhren die Schüler vom Schicksal der zahlreichen KZ-Häftlinge aus ganz Europa, die in den letzten Kriegsjahren unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Über 500 Häftlinge fanden hierbei den Tod. Für den Aufbau der Schieferölproduktionsstaette „Wüste 10“, der jetzigen Gedenkstätte Eckerwald, wurden täglich etwa fünfhundert Häftlinge aus dem KZ Schörzingen abkommandiert.

Die Gedenkstätte Eckerwald erinnert an ein letztes Kapitel nationaler Kriegspolitik. Bei dem sich anschließenden Arbeitseinsatz befreiten die Schüler dann den Gedenkpfad von Gestrüpp, um ihn für die Besucher wieder besser begehbar zu machen.