Sanierung der Grundschule ist wichtigste Investition

Auf der Grundlage des neuen Haushaltsrechtes (Doppik) hat der Gemeinderat von Reichenbach in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 945 000 Euro verabschiedet.

Im Haushaltsjahr 2019 können Abschreibungen in Höhe von 117 300 Euro erwirtschaftet werden. Investitionen in Höhe von 1 423 000 Euro sind 2019 und in Höhe von 7 338 000 Euro im mittelfristigen Investitionsprogramm bis zum Jahr 2022 geplant. Nach Abzug von Zuschüssen und Ersätzen wird im Haushaltsjahr 2019 mit einer Rücklagen in Höhe von 1 303 300 Euro und bis zum Ende des Jahres 2022 in Höhe von 161 000 Euro gerechnet.

Abgaben werden nicht erhöht

Kreditaufnahmen sowie die Erhöhung von Steuern und Abgaben sind nicht vorgesehen. Die Gemeinde ist weiterhin schuldenfrei.

Für die Sanierung des Grundschulgebäudes sowie für die Schaffung von barrierefreien Zugängen für die Gemeindehalle, für die Sanierung der Küche und für die Ausführung von weiteren Sanierungsarbeiten wurden Gesamtkosten in Höhe von 776 137 Euro ermittelt.

Landeszuschuss bewilligt

Für die Sanierung des Grundschulgebäudes mit veranschlagten Kosten in Höhe von 347 000 Euro wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 208 000 Euro bereits bewilligt. Für die Sanierung des Grundschulgebäudes sowie für die Schaffung von barrierefreien Zugängen für die Gemeindehalle etc. wird eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock beantragt.

Für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 wird weiterhin ein Wahlbezirk mit dem Wahllokal im Bürgersaal im Rathaus gebildet. Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses wurden bestellt.